Stuttgart. Uups, ich sehe plötzlich nicht doppelt, sondern gleich tausendfach – genauer gesagt endlos. Und zwar mich selbst. Der Trick: Ein raffiniertes Spiegel-Arrangement im Infinity Room reflektiert mich unzählige Male. So ein Foto macht was her. Und man kann noch viel mehr Bilder mit ähnlich verblüffenden Special Effects aus dem Museum der Illusionen (stuttgart.museumderillusionen.de) mit nach Hause nehmen. Ausprobieren und knipsen ist hier nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich erwünscht!

Zweidimensionales wirkt dreidimensional

Hinter jeder Tür, an jeder Ecke lauert eine Überraschung. Nebenbei erfährt man, wie die Trugbilder zustande kommen. Oft kommt es buchstäblich auf den Standpunkt an, denn vieles hat mit Perspektive zu tun. Oder damit, wie unser Gehirn bestimmte Sinneswahrnehmungen verarbeitet. Meinen Augen kann ich hier wirklich nicht trauen: Sie spielen mir einen Streich nach dem anderen, sehen plötzlich Rot, wo doch nur Grün ist. Muster in Grafiken scheinen sich zu bewegen. Zweidimensionale Hologramme kommen mir so plastisch entgegen wie reale Personen.

Und die Ausstellung hat noch viele andere Tricks auf Lager, die richtig Spaß machen. Zum Beispiel die gesellige Pokerrunde, die doch nur aus mir allein besteht – mit fünf optischen Klonen. Im sogenannten Ames-Raum werde ich mit meinen 1,59 Metern endlich mal zum Riesen – und leider gleich wieder zum Zwerg, sobald ich mich in die andere Ecke stelle.