Auf zur Lauschtour ins Ries

Der Geopark Ries geopark-ries.de fasst die erdgeschichtlich interessante Region zusammen und erstreckt sich weit über das Kraterbecken hinaus bis nach Mittelfranken. Seit 2022 ist er ein „Unesco Global Geopark“ mit Infozentren in Nördlingen, Oettingen und Treuchtlingen. Dazu kommen Lehrpfade, GPS-Tracks, Geocaching- und Lauschtouren. Rieskrater-Museum und Tourist-Info Nördlingen verleihen Audioguides. Ein neuer Panoramaweg führt in Etappen rund ums Ries, mit schönen Ausblicken auf das gesamte Becken. Wer sich vor dem Besuch informieren möchte, kann sich durch das neu aufgenommene 360-Grad-Ries-Panorama klicken.

Der Freistaat bietet weitere interessante Orte, die lohnende Ziele sind, um Spannendes zur Entwicklung von Bayerns Landschaft zu entdecken.

Ein Vulkanausbruch im Museum

Der Vulkankegel „Hoher Parkstein“ in der Oberpfalz etwa entstand vor 23 Millionen Jahren. Er hebt sich knapp 600 Meter aus der Landschaft, ist ebenfalls ein „Nationales Geotop“. Im „Vulkanerlebnis Parkstein“ können Besucher stündlich einen mit Licht und Technik gesteuerten „Vulkanausbruch“ erleben. Der Geopfad erklärt die Gesteine, im Felsenkeller kann man beim Abstieg den lang erloschenen Vulkan von innen betrachten, an seinem Fuß erstarrte Basaltsäulen sehen. Mehr Infos dazu gibt es unter vulkanerlebnis-parkstein.de.

Das GEO-Zentrum der Kontinentalen Tiefbohrung in Windischeschenbach hält jedoch den Rekord: Wissenschaftler bohrten dort 9.101 Meter in die Erdkruste und schufen so das weltweit tiefste Loch im kristallinen Gestein. Gleich neben dem 83 Meter hohen Bohrturm erfährt man mehr über die dortigen Forschungsergebnisse. Am Testlabor für Geothermieforschung nebenan startete zudem jüngst ein Forschungsprojekt zur Gewinnung von Erdwärme aus dem bisher kaum genutzten kristallinen Sockel Mitteleuropas. Weitere Infos zum GEO-Zentrum gibt es unter geozentrum-ktb.de.