„Up to Space – Raumfahrt im Universum“ wurde gemeinsam mit dem französischen Luft- und Raumfahrtmuseum „Musée de l’Air et de l’Espace“ in Paris entwickelt. Sie zeigt Leihgaben des französischen Museums, der Europäischen Weltraumagentur ESA, vom deutschen Raumfahrer Alexander Gerst und vom Privatsammler Tasillo Römisch. Nach dem Ende der Ausstellung in Bremen wird „Up to Space“ auch in Paris zu sehen sein und im Anschluss daran in Lissabon und Valencia präsentiert.

Das Universum Bremen hat dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende sowie an Ferientagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Derzeit gilt die „2G-plus-Regel“. Zusätzlich besteht weiter Maskenpflicht. Der Eintritt zur Sonderausstellung ist im Universum-Ticket (16 Euro Erwachsene/11 Euro ermäßigt) enthalten.