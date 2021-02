Hildesheim/Braunschweig. Wegen Corona sind viele Schulen dicht, die Kinder müssen zu Hause lernen. Doch viele Schüler haben nicht die Mittel zur Anschaffung der erforderlichen Computer. „Dabei gibt es zahlreich Geräte, die noch funktionieren“, sagt Matthias Mehler, Unternehmer aus Hildesheim. „Und genau die werden dringend gebraucht.“

Er hatte von der Initiative „Hey, Alter“ gehört. Zusammenbringen, was zusammengehört – nach dieser Devise läuft in Braunschweig schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres das Projekt, das Schüler mit gebrauchten Rechnern versorgt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die Hildesheimer unserer Initiative anschließen“, sagt Florian Bernschneider, Hauptgeschäftsführer des Braunschweiger Verbands. Er hat unter seinen Mitgliedern die Werbetrommel gerührt. Der Verband öffnete auch den Hildesheimern die Türen zu den Ideengebern.

Mehr Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler der Region

Mehler, Chef des Verbands Unternehmer Hildesheim, stellte unter seinen Mitgliedern ein Team zusammen, das kürzlich auch in der Domstadt an den Start gegangen ist: Unternehmen, Institutionen und private Haushalte in Stadt und Region sind aufgerufen, alte Rechner zur Verfügung zu stellen. Mitarbeiter von Mehler, der Unternehmer in der Veranstaltungsbranche ist, holen die gebrauchten Geräte ab. Studierende der Uni Hildesheim machen sie wieder fit.