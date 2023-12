Allerdings: Wegen gestiegener Kosten für Löhne, Pacht und Energie wird der Christbaum dieses Jahr etwas teurer werden. Blaufichte ist verhältnismäßig günstig zu haben, mit 11 bis 15 Euro pro Meter. Nordmanntanne (Marktanteil: 80 Prozent) kostet rund 21 bis 28 Euro, je nach Qualität.

„Die Nordmanntanne steckt Wassermangel gut weg“, so Emslander, der in Ergolding das „Christbaumland“ betreibt. Wichtig seien aber gute Böden. Wegen zunehmender Trockenheit im Frühjahr und Sommer müssten die Betriebe hier immer mehr Arbeit investieren. 80 Stunden Handarbeit jährlich erfordert so ein Hektar Weihnachtsbäume. „Hauptpflanzzeit ist mittlerweile im September und Oktober“, so Emslander. Dann habe der Baum genug Feuchtigkeit und Zeit, um anzuwurzeln.

Ein Baum mit zwei Wipfeln – warum nicht?!

Im Trend sind Bäume mit Charakter. „Viele suchen ein Exemplar, das etwas Besonderes hat, zwei Spitzen oder eine kleine Macke – das hätte man früher aussortiert“, so Emslander. Auch der Zweitbaum ist im Kommen, für Balkon, Terrasse oder als Schmuck im Kinderzimmer. Das sei allemal besser als ein Kunststoffprodukt aus Fernost: „Den Plastikbaum, den sehen wir gar nicht gern.“

Also, wer selbst zur Säge greifen will: Unter diesem Link gibt’s eine Landkarte der Christbaumhöfe in Bayern:

bayerische-christbaumanbauer.de