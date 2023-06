Wenn die Kälte durch die Ritzen zieht, ist es oft schon zu spät im Jahr, um über einen Fensteraustausch nachzudenken. Deshalb sei jetzt schon daran erinnert: Neue Fenster machen das Wohnen nicht nur behaglicher. Sie senken außerdem den Energieverbrauch und können den Schallschutz verbessern. Entscheidend sind die richtige Wahl und der fachgerechte Einbau. Auf was man dabei achten sollte, erklärt Christian Handwerk, Referent für energetisches Bauen und Bauphysik bei der Verbraucherzentrale NRW im Bereich Energie.

Fenster-Check – was man wie prüfen sollte:

Zieht es stark? Ein einfacher Test gibt Aufschluss

Als Erstes schaut man sich die eigenen Erfahrungswerte an. Weiß man beispielsweise, dass ein Raum deutlich schlechter warm wird als alle anderen? Zieht es an bestimmten Stellen, obwohl die Fenster zu sind? Hier kann eine Kerze helfen: Man kann bei windigem Wetter mit der Flamme langsam vor dem Rahmen entlang gehen und beobachten, ob sie flackert. „Das ist ein Zeichen für Undichtigkeit. Fehlen Dichtungen im Rahmen, hilft bereits günstiges Abdichtungsband enorm, welches man in Baumärkten kaufen kann“, sagt Handwerk. Empfehlenswert sei dabei eines aus dem Material EPBDM (weiches Gummi), also nicht das offenporige Schaumstoffprodukt.

Der Experte rät weiter: „Kommt man zu dem Ergebnis, dass mehr getan werden muss, lohnt es sich, einen unabhängigen Energieberater ins Haus zu holen. Der kann genau sagen, ob man nur eine kleine Korrektur der Fenstereinstellung vornehmen oder neue Dichtungen besorgen muss oder ob es wirklich eines Fensteraustausches bedarf“, sagt der Experte. So eine Beratung vor Ort gibt es bei den Verbraucherzentralen zum Beispiel schon ab 30 Euro.

Welche Wärmeschutzverglasung ist vorhanden?

Ein wichtiges Thema ist die Wärmeschutzverglasung. „Ist das Haus oder die Wohnung vor 1995 gebaut worden, hat es in aller Regel keine. Erst in den 90ern gab es da einen großen Technologie-Sprung“, sagt der Experte. Die Wärmeschutzverglasung ist wichtig. „Ein sehr altes, einfach verglastes Fenster lässt bis zu viermal so viel Wärme entweichen wie eine ungedämmte Wandfläche gleicher Größe.“ Nach Schätzungen der Deutschen Energie Agentur sind in Deutschland 320 Millionen Fenster sanierungsbedürftig.

Baujahr und Produktname stehen meist auf der Metallfläche zwischen den Scheiben. Findet man dort nichts, kann man den sogenannten Feuerzeugtest machen. „Halten Sie vor dunklem Hintergrund eine Flamme vors Fenster. Wurde Wärmeschutzglas eingebaut, hat das zweite Spiegelbild der Flamme eine andere Farbe als die anderen“, erklärt Handwerk. Der Grund für diesen Effekt ist eine Metallbedampfung auf der inneren Scheibe, die das Licht anders reflektiert als unbeschichtetes Glas.

Übrigens: Hat das dritte (von insgesamt vier) Spiegelbildern eine andere Farbe, handelt es sich um eine Sonnenschutz-Verglasung. „Bei den allerneuesten Fenstern ist dieser Effekt nicht in jedem Fall zu sehen – diese wird man aber auch nicht austauschen wollen“, so der Experte der Verbraucherzentrale.

Ist der Fensterrahmen dicht?

Der nächste Blick gilt dem Rahmen. Der sollte nicht verwittert, gebrochen, verzogen oder anderweitig beschädigt sein. Um die Dichtheit zu testen, kann man ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und -flügel einklemmen. „Lässt sich das Papier bei geschlossenem Fenster nicht herausziehen, ist das Fenster an dieser Stelle dicht genug“, so der Experte. Den Test sollte man an mehreren Stellen wiederholen.

Fensterwechsel: Entscheidend sind Rahmen- und Verglasungsart

Fenster haben viele Funktionen: Schallschutz, Hitze- und Einbruchschutz. Barrierefreie Ausführungen, die auch eingeschränkte Menschen bedienen können, gibt es ebenfalls. Manche Fenster lassen sich sogar ins Smarthome-System integrieren und dann per Handy öffnen und schließen. Bevor es an die gewünschten Funktionen geht, muss man sich im Klaren sein, welche Materialien man sich wünscht.

Etwa 20 bis 40 Prozent einer Fensterfläche besteht aus dem Rahmen. Dessen Material ist wichtig für die energetische Qualität eines Fensters. „Rahmen aus Mehrkammerprofilen oder speziell gedämmte Rahmen sind heute Standard“, sagt Handwerk. „Holz- und Kunststoffrahmen geben in der Regel weniger Wärme nach außen ab als Metallrahmen.“ Letztendlich ist die Entscheidung für oder gegen ein Material aber eine sehr individuelle. Da spielen auch ökologische Faktoren und Recyclingmöglichkeiten eine Rolle, genauso wie Wirtschaftlichkeit, Wartungsaufwand und Aussehen der Fenster.

Absoluter Mindeststandard sind Wärmeschutzverglasungen mit zwei Scheiben, heute ist bereits eine Dreifachverglasung bei neuen Fenstern der Normalfall. Eine Dreifachverglasung lässt, im Vergleich zu Zweischeiben-Isolierfenstern, weniger als ein Drittel der Wärme entweichen. „Wie viel Wärme durch ein Fenster verloren geht, zeigt der sogenannte U-Wert: Je kleiner dieser ist, desto geringer ist der Verlust teurer Heizenergie.“ Bei 1,3 sollte er höchstens liegen. Entscheidend ist immer der Wert des kompletten Fensters, also von Glas und Rahmen zusammen. „Er wird als Uw-Wert bezeichnet und muss von allen Herstellern angegeben werden. In manchen Prospekten findet sich auch der Ug-Wert, der sich nur auf die Verglasung bezieht. Wichtig ist es, stets den Uw-Werte zu vergleichen“, so der Experte.