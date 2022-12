Ichenhausen. Holz macht gleich zweimal warm, so sagt man: erst beim Zerkleinern der Scheite und später dann, wenn sie im Ofen brennen. Geräte von Scheppach in Ichenhausen (Schwaben) erleichtern den ersten, schweißtreibenden Arbeitsschritt. Der Betrieb mit 360 Mitarbeitern stellt Spaltgeräte für Brennholz her, neben weiteren Maschinen und Elektrowerkzeugen für Heimwerker, Garten-, Wald- und Hausbesitzer.

„Unsere Spalter sind derzeit besonders gefragt“, berichtet Entwickler Philip Gallagher. Wegen der hohen Gas- und Heizölpreise legen sich viele Menschen Holzöfen zu.

Eine normale Steckdose genügt als Stromanschluss

Das sorgt auch für zusätzlichen Absatz bei Scheppach. Das Unternehmen hat eine Serie mit vier unterschiedlich dimensionierten Spaltgeräten aufgelegt. „Für ein paar Ster Holz im Jahr reicht das kleinste Modell mit acht Tonnen Spaltkraft“, so Gallagher. Sie lassen sich mit Strom aus üblichen Steckdosen bedienen. Für höheren Holzbedarf sind dagegen die größeren Geräte mit bis zu 15 Tonnen Spaltkraft gedacht. Sie benötigen einen Anschluss mit 400 Volt, den hätten viele in der Garage.

Die Spaltgeräte sind kompakt und haben Rollen – so sind sie schnell im Schuppen aufgeräumt. Sie wiegen zwischen 100 und 200 Kilogramm, das ist wichtig für festen Stand.

Gallagher kennt sich aus, arbeitet jetzt zur Holzernte in der Freizeit selbst im Wald. Bis zu 50 Kilogramm wiegen die Stammstücke, die gespalten werden müssen, damit sie später in den Ofen passen. „Das will man nicht mit eigener Muskelkraft herumwuchten“, so der Entwickler. Gut, dass es dafür am Gerät einen Stammheber gibt. Das schont den Rücken.