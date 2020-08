„Mit den Gummidrops sind wir auf der Suche nach einer Alternative zu Tabletten“

Knapp ein Jahr lang hat sie an der Rezeptur getüftelt, unzählige Prototypen und vergleichbare Produkte verkostet, bis das Nahrungsergänzungsmittel in seiner neuen Form allen Ansprüchen genügte: „Es geht nicht darum, Gummibärchen durch zugesetzte Vitamine oder Mineralstoffe gesünder zu machen. Wir sind auf der Suche nach einer Alternative zu Tabletten“, betont sie. Eine hohe Qualität ist der Lebensmittelspezialistin dabei sehr wichtig. Darauf legt sie auch privat großen Wert: Sie experimentiert derzeit am perfekten Käsekuchen.

Doch um eine vergleichbar hohe Mineralienzufuhr wie mit Tabletten zu erreichen, müssen die kleinen Gummis große Mengen Calcium enthalten. „Wir mussten deshalb andere Zutaten reduzieren und das optimale Verhältnis finden, damit sich die Gummis gut verarbeiten lassen und weich bleiben. Ansonsten beißt man sich daran die Zähne aus“, erklärt die Heidelbergerin.

Calciumcitrat, ein Calciumsalz der Zitronensäure, ist ein weißes, geruch- und geschmackloses Pulver. Es muss extrem fein vermahlen werden – ist es zu grob, schmecken die Gummis sandig. Neben dem Calciumcitrat stecken Zucker, Säure, Aroma, Farbe, Feuchthaltemittel und Geliermittel wie Gelatine oder Pektin für vegane Produkte in den Gummis.

Sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken für die Qualität

Kurrat hat in unzähligen Versuchsreihen diese Zutaten mit Feinwaagen abgemessen, vermischt und erwärmt. Die Masse wird dann in ein Stärkebett gegossen. „So werden übrigens auch herkömmliche Naschgummis hergestellt“, erklärt die Anwendungstechnikerin beim Besuch von aktiv. Eine Excel-Tabelle, in die sie akribisch alle Zutatenmengen einträgt, hilft ihr beim Feintuning.

Getestet wird sorgfältig im hauseigenen Sensorikpanel: Hier beschreibt eine Gruppe von geschulten Kollegen ihre sensorischen Wahrnehmungen für eine objektive Bewertung.

Es vergeht übrigens kein Tag, an dem nicht der ein oder andere bei ihr in der Laborküche vorbeischaut: „Es hat sich herumgesprochen, dass es bei mir Süßes gibt“, erzählt sie und lacht.