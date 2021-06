Auf dem Rost ist alles erlaubt

Und was kommt 2021 so auf den Rost? „Abwechslung und Vielfalt sind im Trend“, so Grillprofi Buch. Porree oder Süßkartoffelecken, Pizza oder süße Poffertjes – erlaubt ist, was schmeckt.

„Dieser aktuelle Trend zur Vielfalt liegt auch an den Möglichkeiten, die die neue Hardware bietet“, sagt Buch. Ob eiförmiger japanischer Keramikgrill, Dutch Oven, Oberhitzegrills mit 900 Grad Höllenglut – die Ausrüstungsliste wird immer länger. Aktuell ebenfalls angesagt: Feuerplatten für den Kugelgrill oder die Feuertonne.

App sagt Bescheid, wenn das Steak gewendet werden muss

Und die Digitalisierung hat mittlerweile auch den Grill erreicht: „Via App messen smarte Hightech-Geräte beispielsweise die Kerntemperatur des Grillguts und melden, ob das Steak gewendet werden muss.“ Zudem sind in den zugehörigen Apps etliche Rezepte hinterlegt, die App führt dann Schritt für Schritt durch den Zubereitungsprozess. Wermutstropfen: Solche Profigeräte haben noch echt fette Preise.

Braucht man das? „Viele gestandene Kohlegriller rümpfen darüber die Nase“, weiß Nico Buch. Technik-Freaks und Noobs aber dürfte das Gemotze der Altvorderen kaum stören. „Vor allem macht solche Grilltechnik Spaß.“ Und der ist doch das Wichtigste beim Grillen.