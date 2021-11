Junge Familien ziehen raus aufs Land

Sein Ergebnis: „Es sind junge Familien, die es aufs Land zieht! Die Eltern zwischen 30 und 45, die Kinder meistens noch klein.“ Zwar würden die unter 30-Jährigen nach wie vor das Weite suchen und in die Ballungszentren ziehen. Aber: Rund 100 Familien tauchten als Faustgröße derzeit pro Jahr etwa in der brandenburgischen Uckermark oder eben im Hohen Fläming, der Region um Wiesenburg, neu auf. Für Simons weit mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein: „Das verändert nicht Berlin. Aber es verändert ganz sicher die Uckermark!“ Und sorgt dafür, dass in vielen der untersuchten Kreise insgesamt die Einwohnerzahlen wieder steigen.

Dem Ruf der Provinz gefolgt ist auch Johannes Blatt. Der freiberufliche Organisationsberater sitzt an diesem sonnigen Herbsttag in seinem Garten in einem der 14 Wiesenburger Ortsteile vor einem riesigen Ahornbaum und schwärmt von der Region. Von Streuobstwiesen, auf denen man sich im Herbst einfach bedienen könne, den kleinen Hecken zwischen den Feldern.

Mit Frau und den zwei kleinen Kindern tauschte Blatt vor ein paar Jahren die enge Mietwohnung in Berlin-Kreuzberg gegen ein hübsches Häuschen in Wiesenburg. „Wir wollten weg aus der Großstadt, natürlicher leben“, sagt er. Mittlerweile ist das dritte Kind da, die Familie schlägt immer tiefere Wurzeln im Hohen Fläming. Klar, die Alltagswege seien oft länger auf dem Land. „Aber hier gibt es eine lebendige Bürgerszene, es gibt viele Feste, ein kulturelles Angebot.“ Zurück in die Stadt? „Kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Blatt.

Mittelständler in der Fläche suchen Fachkräfte

Wie nachhaltig kann ein solcher Trend sein? Zahlen gibt es da kaum. Aber Anzeichen. Die Corona-Pandemie habe die Menschen zum Nachdenken über ihr Zuhause gebracht, heißt es beispielsweise in einer Studie des Online-Portals Immoscout24. Verblüffend: Immerhin 12 Prozent der Befragten zieht es demnach tatsächlich raus aufs Land.

„Corona und der Wandel der Arbeitswelt hin zum Homeoffice haben diese Entwicklung sicherlich verstärkt“, sagt auch Emprica-Professor Harald Simons. Denn: Auch an Arbeitsplätzen herrscht auf dem Land derzeit kein Mangel. „Jobs sind nahezu überall verfügbar, gerade in der Fläche sitzt mit dem deutschen Mittelstand ja ein echter Jobmotor auf der Suche nach Fachkräften.“

Steht Deutschland also nun am Anfang einer neuen Landbewegung? Laut einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung ist es für eine Antwort darauf noch zu früh. Aber: „Der Drang weg von der Großstadt scheint zurzeit so groß wie lange nicht mehr zu sein“, so die Forscher.

Darauf hoffen sie auch hier in Wiesenburg. „Diese neue Landlust wird bleiben, das ist kein Strohfeuer“, glaubt Bürgermeister Beckendorf. Was er mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen anstellen will, weiß er auch schon. „Die Dorfstraße fertigbauen!“