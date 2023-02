Elegant ablehnen, ohne als Spaßbremse dazustehen

„Es gibt jede Menge moderne Alternativen“, sagt Steiner, „etwa Gin ohne Umdrehungen und tollen alkoholfreien Sekt.“ Also warum in der Bar nicht mal „No-jito“ bestellen anstatt des Minzblatt-Pendants mit Promille? Oder rauschfreien Riesling, Marke „Kolonne Null“? Beim Bier kennt man so etwas schließlich schon lang.

„Nö, heute mal nicht“ – das geht allerdings gar nicht so leicht über die Lippen. „Wir bewegen uns in einer Trinkkultur, in der es schwierig ist, ein Glas abzulehnen, ohne dass man überredet wird, nicht ernstgenommen wird, als Spaßbremse abgestempelt wird“, sagt die Expertin. Tricks können da helfen: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt etwa die Ausrede „Ich muss noch knutschen.“ Nun ja, taugt nicht für jedes Alter. Aber höflich ablehnen, das geht immer. „Der zeitgemäße Gastgeber bietet sowieso beides an“, so Steiner: „Drinks mit – und eben auch welche ohne.“