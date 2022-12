Berlin. Volltreffer! Die neue Wohnung ist super, gut geschnitten, tolle Lage und der Preis stimmt auch. Einziger Haken: Der neue Mietvertrag soll ab sofort laufen. Jeder weiß, wie schwer die Wohnungssuche heutzutage ist, also akzeptiert man zähneknirschend. Doch was ist jetzt mit der alten Wohnung?

„Grundsätzlich kann der Mieter nicht beliebig kündigen, sondern er muss die vorgesehene Kündigungsfrist einhalten“, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist muss man rein rechtlich also die Miete weiterzahlen – und parallel natürlich zusätzlich die Miete für die neue Wohnung.

Vermieter darf Nachmieter ablehnen

Wer jetzt denkt, dass er mit einem Nachmieter problemlos aus dem Schneider ist, irrt. „Der Mieter hat keinerlei Ansprüche darauf, dass der Vermieter einen Nachmieter akzeptiert“, erläutert die Juristin. Selbst wenn der Nachmieter noch so nett und vermögend ist, darf der Vermieter ihn ohne Angaben von Gründen ablehnen. Besteht der Vermieter also darauf, dass man den Vertrag bis zum letzten Tag erfüllt, kann man dagegen nichts machen.

Ausnahmen gibt es nur in Härtefällen, beispielsweise wenn der Mieter aus beruflichen Gründen umziehen muss, schwer erkrankt ist oder in ein Pflegeheim muss. Dann kommt der Mieter vorzeitig aus dem Vertrag, wenn er einen zumutbaren Nachmieter stellt. Manchmal ist es auch schon im Mietvertrag eindeutig vereinbart, dass der Mieter einen Nachmieter stellen darf. Dann muss sich der Vermieter daran natürlich halten.

Vielfach liest man, dass man nur drei potenzielle Nachmieter benennen muss, damit man aus dem Mietvertrag heraus ist. Doch das stimmt nicht. „Selbst wenn der Vermieter grundsätzlich einen Nachmieter akzeptieren muss, darf er aber trotzdem einzelne Personen ablehnen, wenn es dafür triftige Gründe gibt“, erläutert Wagner.

Ist ein vorgeschlagener Nachmieter etwa mit einem Einkommen von 1.000 Euro ganz offensichtlich überhaupt nicht in der Lage, die Miete von 1.500 Euro zu bezahlen, oder möchte eine fünfköpfige Familie in ein 20-Quadratmeter-Apartment einziehen, wären das berechtigte Ablehnungsgründe. Egal, wie viele Nachmieter man vorschlägt: Sind diese Personen objektiv ungeeignet, muss der Vermieter sie nicht akzeptieren.

Diskriminierung ist aber natürlich nicht zulässig. Beispielsweise darf der Vermieter den Nachmieter nicht ablehnen, weil er einen Migrationshintergrund hat.

Einigung meist nötig

In den allermeisten Fällen hat der Mieter aber überhaupt keinen Anspruch darauf, den Mietvertrag vorzeitig zu lösen und muss sich folglich mit dem Vermieter einigen. In der Praxis ist das aber sehr viel weniger problematisch, als es klingt. „Viele Vermieter sind sehr offen für Nachmieter, denn dadurch vermeiden sie Leerstand und sparen sich viel Arbeit“, so die Erfahrung von Wagner.