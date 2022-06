Stuttgart. Die Liebe zum Bier im Südwesten ist uralt: Im Jahr 766 wurde hier die erste Bierurkunde der Welt ausgestellt, nämlich in Geisingen an der Donau. Rund 100 Kilometer weiter flussabwärts liegt Ehingen. Seit 2009 ist die kleine Gemeinde mit knapp 27.000 Seelen Bierkulturstadt, die fünf hier ansässigen Brauereien produzieren über 50 Biere. Ein 14 Kilometer langer Bierwanderweg führt an vier Innenstadt-Brauereien vorbei, zu gemütlichen Biergärten und weiter an der Donau zur Brauerei Berg. Hier wird am 9. und 10. Juli das Ulrichsfest mit zünftigem Fassanstich und Hopfenkönigin gefeiert. In der Brauerei Berg oder beim Schwanenwirt in Ehingen gibt es außer Bierproben auch Brauseminare, wo man selbst Hand anlegen und sich als Braumeister erproben kann.

Eigenes Bier selbst produzieren – nach Art der Benediktiner

Braukurse für jedermann bietet auch die Brauerei Hirsch in Wurmlingen auf der Alb (zwischen Spaichingen und Tuttlingen). Hier können Gruppen unter professioneller Anleitung ihr eigenes obergäriges Bier herstellen. Die Kreativbrauerei ist ein Sudwerk im Kleinformat, der Sudkessel mit etwa einem Meter Durchmesser gibt rund 70 Liter Bier her. Auch in der Schaubrauerei von Zwiefalter Klosterbräu in Zwiefalten kann man seinen eigenen Gerstensaft produzieren – und sechs Wochen später dort abholen. Gebraut wird ganz traditionell nach Art der Benediktiner, nur mit besten regionalen Zutaten. Dazu gehört natürlich der Hopfen: Neben dem Gerstenmalz ist er die zweite wichtige Komponente bei der Bierherstellung. Er gibt dem Bier den frisch-herben Geschmack, seine Bitterstoffe machen es außerdem haltbar.

Der beste Hopfen im Land kommt aus Tettnag Als Anbaugebiet für erstklassigen Hopfen ist die Gegend um Tettnang bekannt. Einer der vielen Betriebe, die dort am Werk sind, ist das „Hopfengut No 20“. Der Traditionsbetrieb ist in vierter Generation familiengeführt und hat ein eigenes Museum, eine Brauerei und einen Gasthof. Bei Führungen können die Besucher auf einem Hopfensteg in luftiger Höhe zwischen den Hopfenstangen über die Felder blicken. Und was gibt es im Sommer Schöneres, als unter Kastanien oder Sonnenschirmen im lauschigen Biergarten zu sitzen? Zu den beliebtesten Brauerei-Biergärten im Land zählen unter anderem die Locations des Familienbetriebs Vogel in Durlach, Karlsruhe und Ettlingen. Die jeweiligen Hausbrauereien bieten auch Führungen an. Eine Gesamtübersicht der Erlebnisbrauereien in Ba-Wü gibt es auf tourismus-bw.de unter „Urlaub im Süden - Genuss - Biersüden“.