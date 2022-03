Auch für Ungeübte gut machbar: Der Weg von Tübingen nach Rottenburg

Zum Beispiel in Hohenlohe von Schrozberg nach Langenburg mit seiner Burg hoch über dem Jagsttal. Oder im Neckartal: Die elf Kilometer von Tübingen bis Rottenburg – inklusive Abstecher zur Wurmlinger Kapelle – sind auch für weniger geübte Wanderer gut zu bewältigen, zurück kommt man bequem mit dem Zug. Ein sehr reizvoller Abschnitt ist auch der Beuroner Jakobsweg, eine Nebenroute über die Schwäbische Alb ins Donautal. Er beginnt in Hechingen, mit Blick auf die Burg Hohenzollern, macht Station im Kloster Beuron und endet in Messkirch. Hier lohnt sich ein Besuch des Campus Galli, einer Großbaustelle, wo mit mittelalterlicher Technik ein Kloster entsteht.

Auf dem Linzgauer Jakobsweg geht es über den Bodensee

Der Linzgauer Jakobsweg führt schließlich zur Schweizer Grenze. Auf dem letzten Stück geht es zuerst per Schiff von Überlingen über den Bodensee nach Wallhausen. Anschließend sind es noch 16 Kilometer bis zum Konstanzer Münster. Unterwegs bietet sich eine herrliche Sicht auf Obersee und Säntisgebiet. Infos zu einzelnen Etappen gibt es unter wir-wandern-gerne.de, geführte Pilgertouren hier: kirche-tourismus-bw.de.