Ähnlich sieht es mit Maklern aus, die kostenlose Kurzgutachten anbieten. Manche seien äußerst hartnäckig und suchten anschließend immer wieder den Kontakt, um die Immobilie auch vermarkten zu dürfen, so der Experte der Verbraucherzentrale: „Man kann das schon machen, aber man muss sich im Klaren sein, dass man ab und an mal angesprochen wird.” Wer davon schnell genervt sei, sollte es besser lassen.

Schriftliche Gutachten können teuer sein

Wer die Wertermittlung einem Experten überlassen will, kann ein schriftliches Gutachten in Auftrag geben. Ein Kurzgutachten nach Baugesetzbuch kostet laut Alexander Krolzik zwischen 800 und 1.200 Euro. Erstellt werden sollte es von Gutachtern, die von der Dekra oder dem Tüv zertifiziert wurden. In der Regel ist das Kurzgutachten bis zu 30 Seiten lang und basiert auf einem Ortstermin, bei dem der Experte auch den Zustand der Immobilie in seine Berechnung einbezieht und mit Fotos dokumentiert.

Die vom Eigentümer beigesteuerten Unterlagen werden jedoch meistens nicht auf ihre Richtigkeit überprüft. „Für die meisten Fälle ist ein Kurzgutachten ausreichend“, sagt Krolzik: „Es kommt immer dann infrage, wenn ich Dritten besonders glaubhaft machen will, dass die Immobilie wirklich einen bestimmten Wert hat.“ Bei offiziellen Vorgängen wie Scheidungen, Zwangsversteigerungen oder Erbangelegenheiten kommt hingegen oft ein Vollgutachten zur Anwendung. Hier wird auf 80 bis 100 Seiten jedes Detail der Immobilie beschrieben und bebildert. Sämtliche Unterlagen werden überprüft und kontrolliert. Dafür kostet dieses Gutachten auch zwischen 3.000 und 6.000 Euro.

Für die Wertermittlung von Immobilien sind drei Verfahren möglich

Für die Wertermittlung einer Wohnung oder eines Hauses sind drei Verfahren gängig: das Sachwertverfahren, das Vergleichswertverfahren und das Ertragswertverfahren. Das Sachwertverfahren eignet sich vor allem für Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen. Ermittelt wird, was die Immobilie im neuwertigen Zustand kosten würde. „Davon zieht man dann die Alterungserscheinungen ab”, so Krolzik. Ebenso wird angegeben, was es kosten würde, die Immobilie auf den neuesten Stand zu bringen. Auch der Wert des Grundstücks fließt in die Berechnung mit ein.

Vor allem bei Wohnungen komme das Vergleichswertverfahren zum Einsatz. Hier wird der Wert vor allem mithilfe der realisierten Kaufpreise vergleichbarer Immobilien ermittelt. „Wohnungen kann man gut mit gleichartigen Wohnungen vergleichen”, sagt der Experte: „Bei Häusern ist das schwieriger, weil die immer unterschiedlich sind.“ Beim Ertragswertverfahren wiederum wird der Kaufpreis vor allem nach der Höhe der Mieteinnahmen errechnet. Dieses Verfahren kommt also vor allem bei Eigentumswohnungen und Mehrparteienhäusern infrage. Nicht selten werden diese drei Verfahren auch miteinander kombiniert, um den Wert einer Immobilie zu ermitteln.