Köln. Hurra, endlich geschafft: Die letzte Rate an die Bank ist überwiesen, das Häuschen ist bezahlt. Was dann wichtig ist: „Die Grundschuld, die im Grundbuch eingetragen ist, erlischt nicht automatisch, wenn der Immobilienkredit getilgt ist.“ Das erklärt der Kölner Notar Martin Thelen.

Die Bank meldet es also nicht etwa selbst ans Grundbuchamt, dass ein Darlehen zurückgezahlt wurde. Als Haus- oder Wohnungsbesitzer muss man sich also persönlich um die Löschung der Grundschuld kümmern – was man laut Thelen auch tun sollte.

Die Löschungsbewilligung bekommt man von der Bank, die den Kredit gewährt hatte

Dafür braucht man zunächst einmal eine Löschungsbewilligung. In diesem für den Kunden kostenlosen Schreiben bestätigt die Bank, dass die Grundschuld gelöscht werden darf. Manche Kreditinstitute verschicken die Bewilligung automatisch, manchmal muss man sie anfordern.

Mit dieser Löschungsbewilligung geht es zum Notar. Dort muss man eine Zustimmungserklärung unterschreiben, also, dass man mit der Löschung der Grundschuld einverstanden ist. Der Notar beglaubigt das und schickt beide Dokumente ans Grundbuchamt, das dann die Grundschuld löscht.