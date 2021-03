Das Abrechnungsmodell: Bei den Finanzen geht es gerecht, aber aufwendig zu

Jeder Partner hat ein eigenes Konto, es gibt kein Gemeinschaftskonto. Jeder trägt seinen Anteil an den Fixkosten. Die alltäglichen Kosten bezahlt jeder Partner so, wie sie gerade anfallen, notiert aber, was er wofür ausgegeben hat. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise eine Liste am Kühlschrank, ein Haushaltsbuch oder eine entsprechende App. Am Ende des Tages, der Woche oder des Monats oder auch erst, wenn die Liste voll ist, wird abgerechnet. Wer zu wenig bezahlt hat, überweist dem anderen den noch offenen Anteil.

Vorteile: Einigermaßen unkompliziert, jeder erfasst seine Ausgaben selbstständig, es findet kein Hin- und Her mit privatem und gemeinschaftlichem Bargeld statt. Auch wenn ein Partner phasenweise mal mehr bezahlt, entsteht kein Gefühl von Ungerechtigkeit in der Beziehung, denn es wird ja am Ende abgerechnet. Größere Ausgaben sind mit abgedeckt und müssen nicht gesondert abgerechnet werden. Dem steht allerdings ein gewisser Arbeitsaufwand gegenüber, um die Ausgaben zu erfassen und abzurechnen.

Das Fixkosten-laufende-Kosten-Modell: Dabei spart man sich zusätzliche Konten

Bei dieser Variante behalten beide Partner ihre Gehaltskonten, es gibt kein Gemeinschaftskonto. Der eine Partner übernimmt alle oder den größten Teil der Fixkosten, also Miete, Strom und anderes. Der andere bezahlt die laufenden Ausgaben, also Beispielweise Einkäufe, Tanken und Ähnliches sowie eventuell einen (geringen) Anteil an den Fixkosten. Beide vertrauen darauf, dass die Verteilung am Ende insgesamt fair ist.

Vorteile: Praktisch, wenn die Alltagsgeschäfte wie Einkaufen, Tanken fast ausschließlich von einem Partner übernommen werden. Ein Gemeinschaftskonto und aufwendige Abrechnungen sind nicht notwendig. Auf der anderen Seite kann diese Aufteilung auch zu Streit führen, denn derjenige, der die Fixkosten trägt, zahlt immer denselben monatlichen Betrag. Der Partner, der die laufenden Ausgaben finanziert, zahlt mal mehr und mal weniger.

