Event des Märkischen Arbeitgeberverbands

Stand: 01.04.2022 von Hildegard Goor-Schotten

Es ging um die Zukunft der jungen Menschen – und die beruflichen Perspektiven in der Metall- und Elektro-Industrie. Der Zukunftstag am Hönne-Berufskolleg in Menden stieß auf große Resonanz, auch bei Betrieben der Region.