Teilt man den Energieverbrauch in Kilowattstunden durch die Anschlussleistung in Kilowatt, erhält man die sogenannten Vollbenutzungsstunden. „Je höher dieser Wert ist, desto besser ist die Auslastung“, so die Expertin. Liegt der Wert aber bei 1.000 oder darunter, lässt sich in der Regel problemlos sparen! Bei der Bestimmung der tatsächlich angemessenen Anschlussleistung hilft zum Beispiel ein Energieberater.

Vermuten Mieter, dass die Anschlussleistung zu hoch ist, müssen sie sich für die Berechnung an ihren Vermieter wenden. Denn aus der Heizkostenabrechnung gehen die notwendigen Daten in der Regel nicht hervor. Außerdem kann die Reduzierung sowieso nur der jeweilige Eigentümer beantragen. „Das geht formlos per Schreiben an den Energieversorger“, sagt Wallraf. „Und sofern die Leistung nicht um mehr als 50 Prozent reduziert werden soll, braucht man dafür auch keinen speziellen Nachweis.“ Werde eine noch größere Reduktion der Wärmeleistung gewünscht, müsse der Verbraucher allerdings belegen, dass er statt der bisher ausschließlich genutzten Fernwärme inzwischen auch erneuerbare Energie zur Wärmegewinnung nutzt.