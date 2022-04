Burghaslach. München, Ingolstadt, Wolfsburg oder Stuttgart sind als Standorte namhafter Autohersteller allgemein bekannt. Burghaslach bei Würzburg eher weniger. Dabei rollt hier ein Fahrzeug vom Band, das tatsächlich jedes Kind kennt: das Bobby-Car. 60 Zentimeter lang, 40 Zentimeter hoch und 3,6 Kilo schwer – so präsentierte sich das rote Kunststoff-Autochen vor 50 Jahren erstmals auf der Spielwarenmesse in Nürnberg der Öffentlichkeit.

Erfinder war der Ingenieur Ernst Bettag, der das Gefährt in seinem Spielwarenunternehmen BIG produzierte, aber zunächst auf wenig Gegenliebe stieß. „Es war kein Erfolg“, sagt Isabel Weishar, Sprecherin der Simba Dickie Group. Diese kaufte Bettags Firma 2004 auf, bald nach dem Tod des Gründers. Vor allem den Eltern habe die Oldtimer-Optik eher nicht gefallen, Bettag selbst nannte seine Kreation „hässliches Entlein“. Doch die Kinder fuhren bald umso mehr darauf ab: Konnten sie auf dem hohlen Kunststoffkörper doch nicht nur bequem sitzen, sondern auch gut flitzen.

Mehr als 20 Millionen Exemplare produziert: Das Bobby-Car ist fast so erfolgreich wie der VW Käfer

Das Spielzeug mit den freundlichen Scheinwerferaugen wurde zu einem Bestseller. Und ist es geblieben. Etwa 2.000 Stück pro Tag werden im Burghaslacher Werk montiert, in dem rund 190 Menschen arbeiten. Nach Firmenangabe entstanden seit 1972 über 20 Millionen Rutschfahrzeuge – damit ist das Bobby-Car fast so erfolgreich wie der VW Käfer!

Deutschland ist laut Weishar das wichtigste Absatzgebiet. Aber auch in Schweden, England und vielen anderen Ländern steht die knallrote Karre hoch im Kurs. Am Ursprungsmodell wurden nur noch Details verändert. Allerdings gibt es mittlerweile eine große Palette an Varianten und Sondereditionen: darunter sind zum Beispiel Polizeiautos oder Porsche-Modellen nachempfundene Rutschautos. In einem privaten Museum in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) hat Holger Späth rund 300 Varianten versammelt.