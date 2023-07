Konzerterlebnisse mit Suchtfaktor – das versprechen die Macher des 34. Musikfests Bremen. Das Publikum kann sich auf mehr als 40 Konzerte freuen. Über 1.200 Künstler treten auf 31 Bühnen an 20 Spielorten im gesamten Nordwesten auf. Neben Bremen und Bremerhaven gehören beispielsweise Cloppenburg, Verden und Worpswede zu den Veranstaltungsorten.

Das 1989 vom Intendanten Thomas Albert gegründete Musikfest zählt heute zu den renommiertesten Klassikfestivals in Deutschland. Auf dem Programm stehen Sinfonik, Chor- und Kammermusik ebenso wie Soloabende.

Vielseitiges Programm

Los geht’s am 19. August mit einer „großen Nachtmusik“ rund um den Bremer Marktplatz. Neues und Rares erklingen ebenso wie Bekanntes und Unterhaltendes in 21 Konzerten à 45 Minuten an zehn Spielstätten, die vom Marktplatz aus fußläufig zu erreichen sind. Mit dabei: Dock In Absolute, der Tölzer Knabenchor, Roman Borisov, Vox Luminis, das Budapest Festival Orchestra und Iván Fischer, das Tiburtina Ensemble, Christian Brückner & Michael Wollny und viele andere.

Nicht weniger breit gefächert ist das Angebot in den folgenden drei Wochen. Hilary Hahn und Omer Meir Wellber geben ihr Musikfest-Debüt mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Yulianna Avdeeva interpretiert mit dem Orchester des 18. Jahrhunderts Chopins Klavierkonzerte genauso im Originalklang wie Jérémie Rhorer, Le Cercle de l’Harmonie und eine exquisite Gesangsbesetzung Verdis Oper „Il trovatore“.