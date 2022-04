Am 15. Mai ist es wieder so weit: Dann wird eine Volkszählung abgehalten, die Auskunft darüber geben soll, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie wir wohnen und arbeiten. Was man dazu wissen sollte, erklärt hier Projektleiter Stefan Dittrich vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.

Was ist eigentlich der Zensus?

Der Zensus wird auch große Volkszählung genannt. Mit ihm soll zunächst einmal festgestellt werden, wie viele Einwohner Deutschland hat, denn die Daten in den Meldeämtern sind nicht immer auf dem neuesten Stand.

Es gibt sowohl Über- als auch Untererfassungen. Übererfassung bedeutet, dass Personen im Melderegister stehen, die an der angegebenen Anschrift gar nicht mehr wohnen. „Eine Untererfassung liegt vor, wenn Personen an einer Anschrift wohnen, im Melderegister dort aber nicht eingetragen sind“, so Dittrich. Verantwortlich für die Durchführung des Zensus sind die Statistischen Landesämter, das Statistische Bundesamt bereitet die Erhebung vor und verarbeitet die erhobenen Daten. Bei den Erhebungen vor Ort tragen aber auch die Kommunen in großem Maße zum Gelingen des Zensus bei.

Wie oft wird der Zensus durchgeführt?

Normalerweise soll er regelmäßig alle zehn Jahre abgehalten werden. Eigentlich wäre er demzufolge nach der letzten Erhebung im Jahr 2011 turnusmäßig schon 2021 an der Reihe gewesen, wurde aber wegen Corona auf dieses Jahr verschoben.

Wofür werden die Daten beim Zensus erhoben?

Das Wissen über die Einwohnerzahlen ist die Basis für viele Entscheidungen auf Gemeinde-, Länder- und Bundesebene, daher muss es möglichst genau sein. Festgestellt werden kann damit zum Beispiel, wie viele Schulen gebraucht werden oder ob es genug Altenheime gibt.

Die Informationen sind aber auch entscheidend für die Einteilung der Wahlkreise, die Stimmverteilung im Bundesrat oder den Länderfinanzausgleich und somit auch wichtig für die demokratischen Strukturen und Prozesse. Ebenso hängt zum Beispiel das Gehalt des Bürgermeisters einer Gemeinde davon ab, wie viele Einwohner diese hat.

Welche Fragen werden beim Zensus gestellt?

Abgefragt werden Daten etwa zur Staatsangehörigkeit, Zuzug, Bildung oder beruflichen Situation, da solche Informationen nicht bereits in anderen Registern abgespeichert sind.

Besonderes Thema beim Zensus 2022: Wie viele Wohnungen gibt es in Deutschland

Gemeinsam mit der diesjährigen Volksbefragung soll außerdem der Gebäude- und Wohnungsbestand in ganz Deutschland erhoben werden, da es hierzulande kein bundesweites, einheitliches Register dafür gibt. Daher sollen unter anderem sämtliche Eigentümer von Wohnimmobilien – insgesamt etwa 23 Millionen Personen – Auskunft erteilen. Die Ergebnisse bilden eine wichtige Grundlage für wohnungspolitische Entscheidungen und Maßnahmen der Raumplanung.

Erstmals werden so auch Fragen zur Energetik der Gebäude mit aufgenommen. Das beinhaltet zum Beispiel, mit welchen Haupt-Energieträgern geheizt wird, also etwa Öl, Gas oder Kohle. Ebenfalls wird zum ersten Mal nach einem Leerstand und den Gründen dafür gefragt.

Wird jeder bei der großen Volkszählung befragt?

Nein. Für die Erhebung werden nicht alle Einwohner Deutschlands befragt – das geschah auf dem Gebiet des früheren Bundesgebiets zuletzt im Jahr 1987. Damals mussten sämtliche Bürger an der Volksbefragung teilnehmen und Auskunft geben.

Stattdessen wird jetzt ein sogenannter registergestützter Zensus durchgeführt. Das heißt, viele Daten werden bereits vorliegenden Statistiken entnommen. „Um diese gegen Ungenauigkeiten abzusichern, wird zusätzlich eine Befragung in Form von Interviews bei rund 10 Prozent der Bevölkerung durchgeführt“, erklärt Dittrich.

Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel Studentenwohnheimen werden komplett befragt, weil hier besonders häufig ungenaue Daten vorliegen. Insgesamt sollen so gut elf Millionen Menschen involviert sein.