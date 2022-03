Bonn. Es ist ganz schnell passiert: Ein Link in einer täuschend echt wirkenden E-Mail führt zu einer Website, auf der man zum Beispiel die Kontonummer eingeben soll … Etwas zu spät fällt so manchem User dann auf, dass er wohl auf eine Phishing-E-Mail hereingefallen ist – und gerade seine persönlichen Daten irgendwelchen Betrügern in die Hände gespielt hat. Was nun? Mehr über die Gefahr von Phishing-E-Mails gibt es auf aktiv-online.de.

Gut zu wissen: Zur Schadensbegrenzung kann man sich an die digitalen Ersthelfer des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wenden. Und zwar kostenlos! Dieser derzeit noch als Pilotprojekt laufende Service richtet sich an Privatleute sowie kleinere Unternehmen, die einen ernsten IT-Sicherheitsvorfall haben.

Ob Virus oder Ransomware: Die Experten vom Cyber-Sicherheitsnetzwerk wissen Rat

Die Ersthelfer unterstützen also nicht nur bei Phishing-Vorfällen, sondern zum Beispiel auch, wenn die Sicherheitssoftware einen Computer-Virus entdeckt, wenn ein Account in sozialen Medien gehackt wird oder wenn sogenannte Ransomware Daten gesperrt hat und eine Lösegeld-Zahlung gefordert wird. Betroffene finden im Cyber-Sicherheitsnetzwerk qualifizierte IT-Experten, die sich auf freiwilliger Basis zusammengeschlossen haben, um die IT-Sicherheit in Deutschland zu verbessern – und auch, um selbst daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie Gefährdungen vermieden werden können.