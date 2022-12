Snowboard, Touren- oder Langlaufski, in die Dachboxen und Skiträger von Thule passt alles drauf und rein. Es gibt sie in mehreren Variationen, passend für viele Sport- und Outdoor-Aktivitäten, auch und gerade im Winter. Ob das komplette Gepäck für den Weihnachtsurlaub mit der Familie oder für einen Wochenend-Ausflug zu zweit in den Schnee – man transportiert einfach alles auf dem Autodach. Der Hersteller kommt aus Schweden, wo auch die Dachboxen entwickelt werden. Gefertigt werden sie jedoch in Bayern, in Neumarkt in der Oberpfalz. Das dortige Dachboxen-Werk hat mehr als 200 Mitarbeitende, es stellt mehrere Tausend Dachboxen pro Woche her. Mit vielen Gimmicks, etwa Beleuchtung im Innern, was praktisch beim Beladen ist – oder mit Filz ausgekleidetem Boden. So bekommt die Ausrüstung beim Transport keine Schrammen.