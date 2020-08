Aus Meckenbeuren gibt es immer wieder Innovationen für den Bereich Gastro

Während Normalbürger mit dem Abwasch oft nervige Haushaltsarbeit assoziieren, ist das Spülen für Forderer ein spannender Themenkomplex, der ihn begeistert. Er schwärmt: „Auch wenn man denkt, die Technik ist längst ausgereift, gibt es immer wieder Innovationen.“ So können Gastronomen etwa heute ihre Anlagen aus der Ferne per App überwachen und steuern.

An bis zu 1.000 Leute pro Jahr gibt Forderer in den Schulungen sein Fachwissen weiter – und seine Emotionen rund ums gewerbliche Spülen! Das sei sehr wichtig, wenn man Menschen Wissen vermitteln wolle, findet er: „Man muss dafür geboren sein, dass man im Umgang mit anderen den Funken zum Überspringen bringt.“ Dafür bekomme er auch etwas zurück: etwa positive Bewertungen der Schulungsteilnehmer. Von Kollegen wird Forderer übrigens gerne „Jörgipedia“ genannt, weil er auf jede Frage die richtige Antwort weiß.

Seit Ausbruch der Pandemie ist der Beratungsbedarf in ganz Deutschland gestiegen

Hygiene war schon vor Corona wichtig für das Familienunternehmen (weltweit rund 2.000 Mitarbeiter). Alle Winterhalter Spülmaschinen erreichen einen Desinfektionsgrad von rechnerisch 99,999 Prozent und besitzen das Hygiene-Zertifikat nach DIN SPEC 10534. „Seit Ausbruch der Pandemie bekommen wir viel mehr Nachfragen zum Thema Hygiene“, so Forderer. Gastronomen fragen ihn etwa: „Welche Temperatur muss ich einstellen? Wie viel Reiniger ist ideal?“ Oft gehe es darum, ob die Hygiene auch in Pandemie-Zeiten gewährleistet ist. „Ein Wirt will einfach seinen Gästen sagen können, bei uns ist alles sicher!“

Deshalb sind vor allem Gläserspülmaschinen jetzt auch stärker gefragt als sonst – gerade dort, wo bisher noch per Hand gespült wurde.