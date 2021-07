Hohe Fertigungstiefe gewährleistet Qualität

Möglich ist dies unter anderem, weil alle Teile eines Ruderpropellers von Schottel-Ingenieuren konstruiert werden, inklusive Elektronik und Steuerung. Der promovierte Maschinenbauer Potts kennt sich im Engineering bestens aus. Er studierte bis 2004 in Rostock und startete danach seine Laufbahn als Entwicklungsingenieur im Stammbetrieb Spay am Rhein.

Beheimatet in der Mecklenburgischen Seenplatte und „dem Wasser und der Küste zugeneigt“, zögerte er 2005 nicht, die Aufgabe anzunehmen, in Wismar eine Technikabteilung aufzubauen.

Hochleistungsfähige Getriebe

Jahre später entschloss er sich zur externen Promotion in seinem Fach. Auf wissenschaftlicher Basis optimierte er in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden das SRP-Getriebe – das Herzstück der Ruderpropeller. „Ziel der Forschung war es, ein um 15 Prozent höheres Drehmoment übertragen zu können.“

Es gelang durch eine verbesserte Geometrie der Kegelzahnräder und „Ausreizen“ der Werkstoffe, wie Potts berichtet. Kleinere und schlankere Getriebegondeln wurden so möglich, ohne Leistungsverlust. Das Hochleistungsgetriebe HTG (High Torque Gear) ist längst zu einem Gütesiegel von Schottel avanciert.

Bestehende Märkte erfolgreich ausgebaut

Im November 2017 übernahm Potts zusätzlich die Leitung des Werks in Wismar. Eine „Superkombination“, wie er sagt. Bei Entwicklungsprojekten könne er „weiterhin mit ins Detail gehen“ und zugleich die Produktion wirtschaftlich auf Kurs halten.

Das erwies sich in den zurückliegenden Jahren streckenweise als schwierig. In der einst boomenden Offshore-Industrie gab es zuletzt aus verschiedenen Gründen deutliche Rücksetzer, daher schrumpfte der Bedarf an leistungsstarken Arbeits- und Serviceschiffen erheblich. Es galt also, so Potts, „bestehende Märkte auszubauen“.

Energie-Effizienz und Klimaneutralität

Die Antriebsspezialisten wurden fündig. Über mehrere Jahre erhielten in Spanien zahlreiche Fischtrawler kraftvolle Verstellpropeller. Jüngst konnte Schottel auch auf dem russischen Markt einen Coup landen. Insgesamt 20 neue Krabbenfangschiffe werden mit Verstellpropellern (SCP) „made in Germany“ ausgerüstet.

Immer öfter werden Schottel-Antriebe auch in Schiffsprojekte integriert, bei denen ein effizientes Energiemanagement und Klimaneutralität hohe Priorität besitzen, beispielsweise bei Hybridfähren.

„Smarte“ Ruderpropeller

Die 120 Mitarbeiter in Wismar stellen sich diesem Trend mit innovativen Lösungen. Ein Beispiel dafür sind „smarte“ Ruderpropeller. Sie sind mit bis zu 20 Sensoren bestückt, sodass per computergestützter Ferndiagnose permanent die Betriebszustände überwacht, Vibrationen und Dichtungen kontrolliert und Veränderungen etwa in der Ölqualität registriert werden können. Dies erhöht die Sicherheit und gewährleistet vorausschauende Reparaturen.

Und es spart Kosten – ein Kriterium, das auch der neue, erstmals komplett in Wismar entwickelte Ruderpropeller SRP 750 erfüllt. Er lässt sich unter Wasser montieren und demontieren. Das kostspielige Docken des Schiffs entfällt.

18.000 Schritte pro Schicht

Die neuzeitlichen Anforderungen bedingen bei der Montage von Schottel-Antrieben viel technisches Equipment. Bis zu 120 Meter Kabel, etliche E-Motoren, hydraulische Schnellkupplungen. Master Assistant Herzberg ist viel auf den Beinen, um „alles am Laufen zu halten“ und auftretende Probleme schnell zu lösen.

Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Zulieferteile ausbleiben oder fehlerhaft gefertigt wurden. Pro Schicht komme er auf rund 18.000 Schritte, sagt er und schaut verschmitzt auf die Smartwatch am linken Handgelenk, die seine täglichen Bewegungen exakt protokolliert.