Ähnliches beobachtet sie in ihrem Umfeld: „Vor allem junge Menschen wünschen sich, dass ihr Arbeitgeber einen Mehrwert für die Gesellschaft oder die Umwelt bietet.“ Das Unternehmen ermöglicht deshalb Hochschulabsolventen ein zweijähriges Programm (Future Leaders), das auch Nachhaltigkeitsprojekte fördert. Man kann zum Beispiel ins Imkerhandwerk reinschnuppern und etwas über die Bedeutung von Bienen in einem Ökosystem lernen. Auch Quereinsteiger sind willkommen: „Das Handwerkszeug kann man im Job lernen“, ist Mellberg überzeugt. Mitbringen sollte man „Eigenverantwortung, Flexibilität und Einfühlungsvermögen gepaart mit der Freude an kontinuierlichem Lernen“.

Aktive Entspannung und Dinge, die einem Energie zurückgeben

Ihr gefällt zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: „Ich kann flexibel arbeiten und meinen Kindern vorleben, was das bedeutet.“ Sie holt den Jüngsten aus der Kita ab und beendet ihren Arbeitstag gegen 18 Uhr: „Nur in dringenden Fällen logge ich mich nach Feierabend noch mal für die Arbeit am Computer ein.“

Abends und am Wochenende steht die Familie an erster Stelle. Dann wird mit den Kindern Lego gespielt oder sie jagen gemeinsam virtuelle Figuren, Pokémons. Gerne verrät Mellberg ihr persönliches Erfolgsrezept für ein glückliches Leben: „Ich setze auf aktive Entspannung und Dinge, die mir Energie zurückgeben.“