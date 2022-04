Bonn. Der Krieg trifft auch die Landwirtschaft in der Ukraine: In diesem Frühjahr bleiben die fruchtbaren Äcker dort weitgehend unbestellt. Dem Land, einer Kornkammer der Erde, droht ein Ausfall der Ernte. Die Häfen sind blockiert. Und Russland hat für Weizen bis Juni einen Exportstopp verhängt.

Beide Staaten zusammen liefern in Friedenszeiten 30 Prozent der Getreide-Exporte der Welt. Der Krieg führt daher zu akuter Knappheit auf den Weltmärkten und lässt die Preise steigen. „Das wird Menschen, die arm sind, in den Hunger treiben“, befürchtet der Agrarökonom Professor Matin Qaim von der Universität Bonn. Binnen weniger Tage nach Kriegsbeginn stieg der Preis für Weizen steil auf 422 Euro pro Tonne, Ende März lag er bei rund 380 Euro. Normalerweise sind es unter 200 Euro.

Im schlimmsten Fall müssen 100 Millionen Menschen mehr hungern

Für viele Länder im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika könnte das zu einem massiven Problem werden. Über 50 Staaten beziehen mehr als 30 Prozent ihrer Getreide-Importe aus der Ukraine und Russland. Darunter der Libanon, Ägypten, Libyen, Kenia, der Jemen und Pakistan. „Im schlimmsten Fall, also wenn die Erntemengen aus der Schwarzmeerregion in diesem Jahr komplett ausfallen, kann die Zahl der hungernden Menschen um 100 Millionen ansteigen“, warnt Qaim.