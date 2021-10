Lindau. Und schwupps sieht das Sofa wieder wie neu aus – obwohl es aus dem 17. Jahrhundert ist. Prächtig glänzt der Stoff des frisch bespannten Möbelstücks, schließlich nahm darauf einst ein königlicher Hintern Platz. Webmaschinen von Lindauer Dornier aus Rickenbach am Bodensee ermöglichen die exakte Nachbildung des kulturellen Erbes. Nicht nur in Versailles, dem berühmten Palast bei Paris, der wie viele Schlösser in Bayern heute ein vielbesuchtes Museum ist.

Blitzschnell wird der Faden in der Mitte übergeben, wie beim Staffellauf

Für Restaurationen in adeligen Gemächern Europas kommen Fingerspitzengefühl und moderne Webtechnik zusammen. Zur Nachbildung der historischen Stoffe greift eine der ältesten Seidenmanufakturen in Lyon (Südfrankreich) auf die neueste Erfindung der Bayern zurück: die Greiferwebmaschine P2. In der modernen Anlage von Lindauer Dornier stecken Jahrzehnte an Know-how zu Entwicklung und Konstruktion. Mit Präzision wird nun nach alten Mustern gewebt, mit bis zu 16 Farben.

Eines der Geheimnisse liegt in der Übergabe des Fadens in der Mitte des Stoffs. Das funktioniert ähnlich wie die Stabübergabe bei einem Staffellauf. Es beginnt der Greifer links, er fasst das vorgelegte Garn, bewegt sich in die Mitte des Webfaches und übergibt den Faden dann nach rechts. Die Klemmen öffnen sich dazu jeweils kurz. Das alles geschieht blitzschnell, bis zu zehnmal pro Sekunde findet der Vorgang statt. Sensoren messen kontinuierlich die Kettspannung und halten sie konstant. So entstehen saubere Kanten.