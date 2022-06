Der Arbeitgeberverband für die hessische Metall-, Elektro- und IT-Industrie war in diesem Jahr erstmalig mit einem Gemeinschaftsstand bei der größten Digitalmesse Hessens vertreten. „Der Verband vernetzt die Betriebe aus der klassischen M+E-Industrie mit der IT-Branche, und dafür ist der Digital Future Congress eine gelungene Plattform“, meinte Sebastian Kühnel, Geschäftsführer für Digitales und Technologietransfer bei Hessenmetall.

Neben vielen Informationen rund um die Serviceleistungen des Verbands und den Angeboten zu digitalen Themen präsentierten sich am Stand neben TVARIT zwei weitere Mitgliedsunternehmen: die Start-ups Optalio mit Sitz in Eschborn sowie Heavy Data in Oberursel, ein Spezialist für die Digitalisierung von Waagen- und Lagerkonzepten. „Einfach statt kompliziert ist dabei die Devise“, so Geschäftsführer Roger Faust.

Optalio optimiert die Produktionsprozesse und Maschinenparks von Firmen in Echtzeit. Alexander Brehm, Geschäftsführer und Mitgründer: „Die Teilnahme hier ist eine gute Gelegenheit, unsere innovative Lösung zur Produktivitäts- und Effizienzoptimierung für produzierende kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf Basis von Daten und KI vorzustellen.“