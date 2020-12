Siegsdorf. Chips und Eis am Stil. Schokoriegel, Nudeln und selbst das Katzenfutter: Vieles, was wir kaufen, wird in bunt bedruckte Folien eingehüllt. So kann es gut transportiert werden und hält sich länger frisch. Für diese Verpackung rundherum sorgt das Familienunternehmen Brückner aus Siegsdorf in Oberbayern.

Sein Kerngeschäft seit 60 Jahren sind Großanlagen zur Herstellung von Kunststoff-Folien. Sie schützen nicht nur Lebensmittel. Die Spezialfolien stecken auch in zahlreichen technischen Anwendungen, die wir zum Teil täglich benutzen: im Bildschirm am Fernseher, in Displays digitaler Geräte vom PC bis zum Mobiltelefon oder auch als Trennschicht in Akkus und Batterien.

Der Maschinenbauer beliefert dazu Folienhersteller in aller Welt mit seinen Streckanlagen, auf denen die reißfesten Kunststoffbahnen aus verschiedenen Rohmaterialien entstehen. Bis zu zehn Meter Arbeitsbreite haben die hallenfüllenden Anlagen, die aus mehreren schlau kombinierten Maschinen bestehen.