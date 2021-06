Neue Smartphones sind teuer. „Dabei“, so Philip Heldt aus dem Referat Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, „sind die neuesten Modelle gar nicht unbedingt besser als alte.“ Zwar mache vielleicht die Kamera schönere Bilder und das Display sei brillanter. „Aber man kann auch mit älteren Handys ohne Probleme telefonieren, sie haben WLAN und GPS, man kann mit ihnen chatten und Fotos machen.“ Wer also nicht aus beruflichen Gründen ein neues Modell benötigt, sollte einmal über den Kauf eines gebrauchten Handys nachdenken. Denn um nur mit den Kindern oder Enkelkindern zu telefonieren oder zu whatsappen, reicht im Regelfall ein älteres Gerät. Und auch jüngere Kinder müssen nicht unbedingt mit dem neusten Modell eines iPhones oder Samsung-Smartphones ausgestattet sein.

Spezialisierte Händler findet man im Internet

„Besonders interessant sind die gebrauchten Angebote von spezialisierten Händlern“, so der Verbraucherschützer. Denn sie verkaufen Geräte, die häufig als „refurbished“ beschrieben werden. „Üblicherweise sind dann der Akku und Verschleißteile getauscht, Kratzer wenn möglich entfernt und die neueste Software aufgespielt.“ Weil „refurbished“ aber kein geschützter Begriff ist, sollte man sicherheitshalber nachfragen, was der Verkäufer genau darunter versteht. Wer sich für diese generalüberholten Handys interessiert, der sucht im Internet nach der Wortkombination „Smartphone“ und „refurbished“. So stößt man auf Onlineanbieter wie Rebuy, Asgoodasnew oder Buyzoxs.

Je nach Marke und Modell lassen sich dort beim Kauf von gebrauchten Sony-, Huawei-, Samsung- oder anderen Smartphones einige Hundert Euro sparen. „Der Preisverfall ist im ersten Jahr am höchsten“, so Heldt. Darum sollte man sich genau ansehen, wie alt das Gerät schon ist: Ein Smartphone, das drei oder vier Jahre benutzt wurde, wird wahrscheinlich mehr Gebrauchsspuren haben als eines, das der Besitzer nur wenige Monate ständig bei sich hatte.

Der Preisunterschied wird jedoch nicht deutlich höher sein, nur weil es älter ist. „Außerdem kann es sich lohnen, ein Premiummodell zu kaufen“, erklärt Verbraucherschützer Heldt. „Denn für sie werden im Regelfall noch besonders lang Software-Updates der Anbieter geliefert.“ Premiummodelle erkennt man oft am Zusatz „Pro“, „Plus“ oder „Ultra“. So sind beispielsweise das iPhone 12 Pro oder das Samsung Galaxy S21 Ultra Premiummodelle.

Garantie gibt es auch bei gebrauchten Smartphones

Besonders spannend an den generalüberholten Smartphones: „Händler müssen ein Jahr Gewährleistung auf Refurbished-Geräte geben“, sagt Iwona Husemann, die bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für Verbraucherrecht zuständig ist. Diese Gewährleistungsfrist muss übrigens nicht im Angebot stehen, sie kann auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers vermerkt sein.

Viele Plattformen gehen sogar weiter und bieten eine Garantie auf das Gerät, die über 30 Monate gelten kann. Käufer sollten sich allerdings durchlesen, was genau diese Garantie beinhaltet.

Kauft man von Privatpersonen, sollte man genau hinschauen

Noch günstiger sind meistens die Smartphones, die privat über Ebay und ähnliche Plattformen verkauft werden. „Dort ist aber auch das Risiko größer“, so Heldt. Schließlich wisse man beispielsweise nicht, wie gut der Akku noch sei. Er rät darum dazu, am ehesten aus dem Freundes- oder Familienkreis gebrauchte Geräte zu übernehmen. So sieht man direkt, wie gut der Zustand des gebrauchten Smartphones noch ist. Und: „Man weiß, wer der Vorbesitzer war, und kann einschätzen, wie pfleglich er mit seinem Handy umgegangen ist.“

Wichtig zu wissen: „Privatverkäufer können die Gewährleistung ausschließen, ein Widerrufsrecht gibt es bei ihnen sowieso nicht“, ergänzt Husemann. Schlimmstenfalls heißt das: Man hat einen noch relativ hohen Preis bezahlt, aber wenige Wochen später ist das Smartphone kaputt. Dann kann man das Gerät aber nicht zurückgeben oder sein Geld zurückverlangen.