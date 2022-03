Woher kommt dieser Erfolg?

Er hat meines Erachtens viel mit der Kultur von Hyundai zu tun, sich über Unternehmensgrenzen hinaus zu engagieren und auch Verantwortung zu übernehmen. Verlässlichkeit, Vertrauen, klare Ziele, die konsequent verfolgt werden, und nicht zuletzt ein respektvoller Umgang mit Menschen und Natur sind hier fest verankert. Das deckt sich mit den Werten, die mir wichtig sind.

Wie zeigen sich diese Werte?

Sie zeigen sich im Großen und im Kleinen. Nehmen Sie als Beispiel das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Wir wollen bis 2045 weltweit mit allen Produkten und Betrieben klimaneutral sein und schon ab 2035 in Europa keine Fahrzeuge mit Verbrenner-Motoren mehr anbieten. Vermutlich werden wir diese großen Ziele noch vor der Zeit erreichen. Aber wir tun auch im Kleinen viel. In Nordrhein-Westfalen entsteht in Kürze ein kleiner Wald, weil wir dort für jeden verkauften IONIQ 5 einen Baum pflanzen. Für das Modell bieten wir auch nachhaltige Fußmatten aus Recyclingmaterial an, das aus weggeworfenen Fischernetzen gewonnen wird. Denn wir unterstützen mit der Meeresschutzorganisation Healthy Seas Aufräumaktionen in den Weltmeeren.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die Mobilität der Zukunft aus?

Der batterieelektrische Antrieb wird die nächsten Jahre noch prägen, aber parallel dazu werden sich Wasserstoff und die Brennstoffzelle etablieren, nicht nur im Schwerverkehr. Daneben entwickeln wir die Assistenzsysteme weiter, und man wird darüber fast schon automatisch in Richtung autonomes Fahren trainiert. Denn auch das wird kommen. Genauso wie Autos, die ihre Wartungstermine selbstständig erkennen und dem Fahrer in naher Zukunft vor der Buchung einen Termin in der Werkstatt vorschlagen.

Wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung?

Der Klimawandel ist Fakt und keine Utopie mehr. Wir alle sind gefordert, jetzt Verantwortung zu übernehmen und ihn durch unsere Entscheidungen zumindest abzuschwächen, vielleicht sogar zu stoppen. Und das ist eine wirklich große Herausforderung.