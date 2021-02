München. Der Durchbruch kommt in den Morgenstunden des 16. Februar. Kurz nach 5 Uhr früh steht am Verhandlungsort in München fest: Es gibt ein Ergebnis in den Tarifverhandlungen für die 100.000 Beschäftigten der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie.

In diesem Jahr erhalten sie, einschließlich der Auszubildenden, einmalig eine „Corona-Beihilfe“ von 325 Euro, die spätestens im Juni gezahlt werden soll. Für das kommende Jahr haben sich die Tarifparteien dann auf eine zweistufige Entgelterhöhung geeinigt: 1,3 Prozent ab Februar 2022 und nochmals 1,4 Prozent ab Oktober. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 25 Monaten.

Planungssicherheit und Perspektiven für Unternehmen „Mitten in der Krise ist dies ein Abschluss der Vernunft und der Perspektive“, lobt Markus Simon, Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Geschäftsführer des Textilunternehmens Verseidag-Indutex in Krefeld. Das Ergebnis gibt den Unternehmen Zeit, um sich wirtschaftlich zu erholen. „Der Abschluss trägt den wirtschaftlichen Prognosen Rechnung und bringt Planungssicherheit für die nächsten 25 Monate“, erklärt Simon.