„Wenn ich mit einem digitalen Stift oder einfach meinem Finger beispielsweise ein Bestell- oder Vertrags-PDF am Tablet unterschreibe, steht da zwar mein Name, aber der Empfänger hat keinen Nachweis darüber, dass tatsächlich ich dieses Dokument unterschrieben habe“, sagt Rebekka Weiß, die beim Branchenverband Bitkom Leiterin Vertrauen und Sicherheit ist.

Das mag kein Problem sein, wenn man für wenige Euro dadurch eine Bestellung bei einem Versandhändler auslöst. „Um aber beispielsweise staatliche Leistungen zu beantragen, muss ich meine digitale Identität nachweisen“, so Weiß. Dazu benötigt man die elektronische oder digitale Signatur. Sie gibt es in einer einfachen Variante, in einer fortgeschrittenen und als qualifizierte digitale Signatur. „Bei letzterer wird ein sehr hoher technischer Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass der Absender die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Dafür hat sie dann aber auch den gleichen Beweiswert, wie eine handschriftliche Unterschrift auf einem Dokument“, so die IT-Expertin.

Welche Produkte es für digitale Signaturen gibt

Diese elektronischen Signaturen kann man mit der Software unterschiedlicher Hersteller wie beispielsweise Adobe erstellen. Für Unternehmen mag sich das lohnen. Ob sich ein Monatsabo für knapp 20 Euro für den Endverbraucher rechnet, ist jedoch fraglich. Denn: Wie viele Dokumente pro Monat muss man rechtssicher unterschreiben?

Allerdings ist längst nicht bei allen digital abbildbaren Prozessen eine Unterschrift im herkömmlichen Sinn notwendig, wie man sie mit diesen Softwarelösungen erzeugen kann. Vielmehr geht es darum, sich digital eindeutig zu identifizieren – und dazu benötigt man längst nicht immer eine Unterschrift.

Wie man sich im Internet sonst noch identifizieren kann

Während in vielen Unternehmen schon mittels digitaler qualifizierter Signatur Verträge geschlossen werden, sind digitale Identifikationen im Privatbereich noch nicht weit verbreitet. Einige Beispiele gibt es aber doch: „Wer schon Carsharing nutzt, musste sich möglicherweise digital durch das Hochladen des Führerscheins und seines Fotos ausweisen“, sagt Weiß. Zum Beispiel bei Postident von der Deutschen Post ist eine Identifizierung per Video-Chat oder Foto möglich. Wichtige Fragen werden auf deutschepost.de beantwortet. Die digitale Identifikation kann etwa nötig sein, wenn man ein Konto bei einer Direktbank eröffnen möchte.