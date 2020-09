Saerbeck. Die Lage in der Textil- und Bekleidungs-Industrie bleibt problematisch, viele Betriebe operieren seit Monaten im Corona-Modus. Sie müssen massive Umsatzeinbußen verkraften, die Auftragseingänge sind eingebrochen – aktuell scheint sich die wirtschaftliche Situation zwar etwas zu entspannen, doch die Branche ist noch lange nicht über den Berg.

Kein Wunder, dass die Verantwortlichen tief besorgt sind – und das nicht nur wegen der aktuellen Lage. Das zeigte der Branchentreff der nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungs-Industrie Mitte August bei Saertex in Saerbeck, einem Hersteller von technischen Textilien.

Auf der Tagesordnung des Treffens, zu dem auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gekommen war: die Belastungen durch die Energiewende. Dabei ging es besonders um die ab dem 1. Januar 2021 gültige CO2-Bepreisung.

Jede Tonne CO2, die an die Umwelt abgegeben wird, kostet von da an 25 Euro - gezahlt von den Unternehmen des Brenn- und Kraftstoffhandels, die die Mehrbelastung an Firmen und Endverbraucher weitergeben werden.

„Dazu gehören auch Hersteller von Heimtextilien wie Bettwäsche, aber auch von technischen Textilien“, so Wilfried Holtgrave, Präsident von Nord-West Textil, bei dem Branchentreffen. Sie brauchen viel Wärme für die Produktion, die am effizientesten mit Gas erzeugt wird. Für Betriebe wie den Heimtextilien-Hersteller Bierbaum aus Borken wird der Klimagas-Aufschlag dadurch zum Problem. Die Belastung gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, so Jan-Frederic Bierbaum, Chef der Bierbaum-Gruppe: „Irgendwann können wir mit Asien nicht mehr mithalten.“