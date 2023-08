Baden-Baden. Firmengewinne nicht „nur“ investieren oder ausschütten – sondern großzügig verteilen: Das Ziel verfolgen auch so manche Chemieunternehmen. Sie engagieren sich in Form einer Stiftung für die Gesellschaft und investieren hier große Summen. Warum tun sie das? „Primär für die Sache selbst“, sagt Joris-Johann Lenssen. Er ist Projektleiter des Thinktanks „Zivilgesellschaft in Zahlen“, der eine Tochtergesellschaft des Stifterverbands ist. „Aber Unternehmen sehen auch den Mehrwert für sich als Organisationen: Gesellschaftliches Engagement wird mehr und mehr zu einem Muss, um Talente anzuziehen und zu halten.“

aktiv stellt drei Beispiele aus Baden-Württemberg vor:

Cesra: Geld für humanitäre Projekte in aller Welt

Kaum einer weiß, wie Cesra, Spezialist für Naturarzneimittel in Baden-Baden, mit seinem Erlös anderen hilftl: „Alle Gewinne, die nicht reinvestiert werden oder zur Sicherung der Firma und der Arbeitsplätze notwendig sind, fließen in die gemeinnützige Redel Stiftung“, erklärt Geschäftsführer Ludger Kornfeld. Das Geld kommt bedürftigen Menschen zugute nach Katastrophen, etwa Natur- und Kriegsereignissen. In den 80er Jahren beschlossen die Nachkommen des Firmengründers, die Gewinne für soziale Zwecke zu spenden. Dazu gründeten sie 1988 die Redel Stiftung, die nun Eigentümerin des Unternehmens ist. „Wenn das Unternehmen profitabel arbeitet, kann damit anderen Menschen geholfen werden. Alles, was in diese Stiftung fließt, wird zu 100 Prozent für soziale Zwecke verwendet. Einzelpersonen wie Erben sind nicht existent“, so Kornfeld. Oft geht es um internationale Projekte in Afrika, Lateinamerika oder Asien. Es gibt auch lokale Aktivitäten in Baden-Baden: „Zum Beispiel für Migranten, die integriert werden wollen.“