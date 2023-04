Hildesheim. Wenn es um das Thema Cybersicherheit geht, kann Stefan Hinz viele abschreckende Beispiele nennen. Der Chef des IT-Dienstleisters HCT GmbH in Hildesheim berät mit seinen zwölf Mitarbeitern zahlreiche mittelständische Kunden in Stadt und Region und sieht so einiges. Er sagt: „Cybersicherheit wird unterschätzt. Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen sollten das Thema viel ernster nehmen!“

Cybersicherheit, das ist der Schutz von Computersystemen und Netzwerken vor verbrecherischen Angriffen. Und da seien laut Hinz die Bedrohungen derzeit so groß wie nie.

Hinz nennt das Beispiel eines Blumenladens: Betrüger hatten die Bankverbindung im Visier, gingen geschickt in mehreren Stufen vor. „Zuerst war es nur eine E-Mail, angeblich von der Hausbank, die über Neuerungen im Online-Banking informierte.“ Dann folgte ein Telefonanruf, der Gesprächspartner stellte sich als Bankmitarbeiter vor, der eine höhere Sicherheitsstufe im Online-Banking einbauen wolle. Sogar seine Telefonnummer stimmte mit dem Kreditinstitut überein. „Die Floristen glaubten, dass alles seine Richtigkeit habe, und gaben sowohl PIN als auch TAN für ihr Online-Banking heraus“, sagt Hinz. „Dass rund 10.000 Euro vom Konto abgebucht wurden, stellten sie erst in den Folgetagen fest.“ Leider zu spät – die Strafanzeige verlief im Sande.

Opfer von Cyberangriffen sollten offen über das Thema reden

Das ist laut Hinz kein Einzelfall. Jedoch wollen viele Firmen nicht darüber sprechen, dass sie Opfer wurden: „Vielleicht aus Scham, vielleicht aber auch aus Unkenntnis, was folgt.“