Das heißt, auch am Bau ist die Zukunft digital?

Ganz sicher. Es ist fantastisch, welche Möglichkeiten die Digitalisierung schafft. Über eigene Plattformen können alle am Bau Beteiligten Zugang zu Informationen bekommen. Subunternehmer können ihre Gewerke unkompliziert abrufen. In der Bauphase ist der Stand der Arbeiten jederzeit einsehbar, Prozesse lassen sich leichter überprüfen, und die Dokumentation ist zum Schluss weit weniger aufwendig als bisher. Für viele fängt der Bau erst an, wenn die Bagger rollen. Das muss raus aus den Köpfen. Der Bau beginnt mit der sorgfältigen und ganz detaillierten Planung über alle Prozesse hinweg, und erst danach geht es auf die Baustelle. So bleiben Zeit und Kosten im Rahmen. Natürlich muss man dafür viel investieren in Hard- und Software und auch in die Weiterbildung der Mitarbeiter. Aber wer dazu nicht bereit ist, wird vom Markt verschwinden.

Spüren Sie den Fachkräftemangel?

Ja klar, auch wenn es uns im Vergleich zu anderen in der Branche noch relativ gut geht. Wir sind seit Generationen bekannt in der Region als guter Ausbilder und Arbeitgeber, als Unternehmen, in dem man respektvoll miteinander umgeht. Schließlich arbeiten wir alle gemeinsam am Erfolg von C + P. Und das ist hier eigentlich allen klar.

Wo sehen Sie aktuell Ihre größte Herausforderung?

Seit 37 Jahren bin ich jetzt bei C + P. In der Zeit gab es natürlich viele Aufs und Abs, die wir mit viel Flexibilität und Einsatz gemeinsam gemeistert haben. Allerdings erleben wir aktuell alle eine ganz neue Dimension von Problemen. Zinsentwicklung, Energiekrise und Lieferengpässe werden in unserer Branche dazu führen, dass Bauherren weniger investieren. Auch darauf werden wir wieder flexibel und mit guten Ideen reagieren müssen. 2025 wollen wir unser 100-jähriges Jubiläum feiern – als topmodernes und für die Zukunft gut aufgestelltes Unternehmen, das ich dann mit einem guten Gefühl in die Hände meiner Nachfolge geben möchte.