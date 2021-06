Dieses Mal wurde zudem ein Sonderpreis vergeben: an einen Homeoffice-Schreibtisch aus Wellpappe, der schnell auf- und abgebaut ist (Remscheider Wellpappenfabrik Otto Hampel). „Der Innovationspreis spiegelt damit einmal mehr, in welchem Maße unsere Branche neue Herausforderungen als Ansporn für Innovationen begreift“, so Wolfrum. Er hat über die Jahre erheblich wachsende Ansprüche an die Verpackungen festgestellt, was Kundennutzen und Umweltverträglichkeit angeht: „Der Nachhaltigkeitstrend lässt nicht nach. Auch Materialeffizienz ist ein großes Thema.“

Der wachsende Online-Handel wirkt als zusätzlicher Ansporn für Innovationen. Erwünscht sind Verpackungen, deren Gewicht und Größe in bestmöglichem Verhältnis zum Produkt stehen. Einem Preisträger ist das besonders gut gelungen: Die Produkthülle für Seifen ist zugleich deren Versandverpackung – und die passt sogar in einen Briefkasten (Mondi, Bad Rappenau).

„Die Anforderungen der Kunden lassen die Köpfe in den Entwicklungsabteilungen oft rauchen“, weiß Wolfrum, „aber die Qualität der Ergebnisse spricht dann für sich. Und darauf darf unsere Branche mit Recht stolz sein.“