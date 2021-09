Wie hilft die Digitalisierung?

Die Digitalisierung ist die Grundvoraussetzung für The Move. Sie stellt das Zusammenspiel komplexer Systeme über alle Gebäude und Netze hinweg sicher und sorgt auch für eine effiziente Energieversorgung. So lassen sich die Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgasen reduzieren und CO2-Ziele erreichen. Ein intelligentes Gebäude weiß, wo gearbeitet wird und wo nicht, und regelt danach Temperatur und Licht. Mit der Zeit lernt es, wer es kühler mag und richtet den gebuchten Raum diesen Vorlieben entsprechend ein. So spart man Energie. Übrigens gab es noch vor der Grundsteinlegung bereits einen digitalen Zwilling des Gebäudes, der für den Bau und später auch für den nachhaltigen Betrieb genutzt werden wird. Die Digitalisierung eröffnet uns einfach ungeahnte Möglichkeiten in allen Bereichen. Wir sind auf einer spannenden Reise in eine neue, irgendwann für uns normale Welt.

Hat diese Reise Siemens schon verändert?

Ja, sogar sehr. Früher haben wir Produkte hergestellt und – überspitzt gesagt – durften die Kunden sie dann kaufen. Heute entwickeln wir gemeinsam Lösungen, und es ist in Ordnung, wenn der Kunde im Rampenlicht steht und nicht wir. Kunden von uns in Hessen sind beispielsweise BioNTech mit seiner Produktion in Marburg und OptoTech in Wettenberg. Mithilfe unserer Automatisierungs- und Steuerungstechnik wurde dort eine Optikmaschine für großflächige Teleskopspiegel entwickelt. Dadurch wird es möglich sein, unvorstellbare 13,5 Milliarden Lichtjahre weit ins All zu blicken. Da ist man schon stolz, solche Innovatoren unterstützen zu können und zu Siemens zu gehören.