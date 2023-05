Neben der allgemein gestiegenen Nachfrage verzeichnet er auch viele Anfragen, um bereits bestehende Testanlagen für Wasserstoffanwendungen nachzurüsten.

Im chinesischen Tianjin hat Weiss Technik nun die weltweit erste Klima- und Leistungsprüfkammer für Wasserstoffautos gebaut: mit integrierter Sonnensimulation und einzigartiger Sicherheitsausstattung. 27 Speziallampen erzeugen eine Strahlenintensität und Lufterwärmung, die einem wolkenlosen Mittag in einer Wüste gleicht.

Um das Personal während der Tests vor eventuell austretendem Wasserstoff oder auch einem Explosionsrisiko zu schützen, wurde eine eigene Sicherheitsausstattung entwickelt. „Wasserstoff reagiert leicht mit Sauerstoff, ist also zündfreudig und hochexplosiv, und genau darauf muss man sich bei allen Tests einstellen“, erklärt Ingenieur Ruppert.

Prüfkammer mit speziellem Sicherheitskonzept

Also orientierten sich die Konstrukteure unter anderem an den EU-Sicherheitsvorgaben für explosionsgefährdete Bereiche inklusive Schutzvorrichtungen wie Abdeckungen sowie Sensoren zur Gasmessung. Zudem wurden die Leuchten so installiert, dass sie keine Zündquelle für den Wasserstoff darstellen. Ruppert: „Dieses spezielle Sicherheitskonzept macht diese Prüfkammer zur ersten ihrer Art – weltweit.“