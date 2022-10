Konkret funktioniert das so: Das Angebot gilt an Wochenenden und vor Feiertagen von 22 Uhr bis 6 Uhr für alle, die nicht älter als 25 sind. Wer es nutzen möchte, kann sich in der kostenlosen App anmelden und eine Art digitalen Berechtigungsausweis erstellen lassen. Vor der Fahrt zeigt man diesen Ausweis dem Taxifahrer und scannt den QR-Code der Taxi-Ordnungsnummer. Bei Ankunft werden die Anzahl der Mitfahrer und der Fahrpreis in die App eingetragen – gezahlt wird nur die Hälfte.

Das Angebot trägt auch zur Attraktivität des Standorts bei

In vielen Landkreisen in Deutschland hat sich das Konzept schon lange bewährt. Der Ostalbkreis hat die Maschinenfabrik Alfing Kessler jüngst für ihr Sponsoring ausgezeichnet. Geschäftsführer Konrad Grimm steht voll hinter dem Projekt: „Das Angebot ist eine gute Aktion. Wenn die jungen Leute solche Vorteile haben, trägt es dazu bei, die Attraktivität unseres Firmenstandorts zu erhöhen. Wir haben hier viele Nachwuchskräfte.“ Unter den rund 1.150 Beschäftigten des Mittelständlers sind schon allein 70 bis 80 Azubis. Die und viele andere sind froh über das Angebot, wie Grimm weiß: „Das Taxi ist sehr gefragt. Auch meine Kinder haben es früher genutzt.“