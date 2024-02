Mit der Durchtrennung eines roten Bandes hat Schunk in Heuchelheim vor Kurzem eine neue Produktionshalle eröffnet. 28 Millionen Euro nahm der Technologiekonzern für die Modernisierung seiner Kohlenstoff-Fertigung in die Hand, um die ursprünglich in drei Hallen auf dem Gelände verteilten Bereiche zusammenzuführen.

Die Produktion insbesondere von Gleitlagern und Dichtungskomponenten aus Kohlenstoff und anderen Hightech-Werkstoffen wurde auf einer Fläche von über 4.500 Quadratmetern gebündelt. Dort stehen nun rund 100 unterschiedlichste Maschinen zur Verfügung, passend zu den Abläufen perfekt arrangiert. Durch den Neubau konnte auch die interne Logistik auf dem Werkgelände, etwa beim Materialfluss, effizienter gestaltet werden.

Dr. Ulrich von Hülsen, Mitglied der Unternehmensleitung und verantwortlich für das Werkstoffgeschäft von Schunk: „Die neue Produktionshalle erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Industriefertigung, wir sind flexibler und können unser Produktportfolio leichter und schneller den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen, was unsere Zukunftsfähigkeit weiter stärkt.“