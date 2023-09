Teisnach. Auf die eigene Leiterplattenfertigung ist man bei Rohde & Schwarz in Teisnach immer noch stolz. Vor 50 Jahren war sie beim Hersteller für Kommunikationstechnik ein wichtiger Baustein für die Entwicklung zu einem modernen Produktionsstandort im Bayerischen Wald. Noch heute ist sie ein Alleinstellungsmerkmal im Konzernverbund und muss für den Einbau in elektronischen Hightech-Anwendungen höchsten Ansprüchen genügen.

Auf alten Lorbeeren ausruhen will sich in Teisnach jedoch niemand. Der Standort soll fit werden für die Zukunft – und dabei weiter expandieren. „Zuletzt haben wir bereits ein enormes Wachstum hingelegt“, sagt Werkleiter Florian Bielmeier. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf heute rund 2.000 etwa verdoppelt.

Der wachsende Standort braucht viele Fachkräfte

Die Strategie dazu heißt „Vision 2030“. Schon in wenigen Jahren soll das Realisieren komplexer Systeme sowie Dienstleistungen neben der Fertigung massiv an Bedeutung gewinnen. Aktuell dominiert noch die Fertigung, zu der neben den Leiterplatten auch die Metallbearbeitung gehört, also etwa das Fertigen von Gehäusen oder Präzisionsbauteilen.