Was zeichnet Ihre Produkte aus?

Die ungeheure Präzision. Mein Großvater Albrecht Maurer kam auf die Idee, zylindrische Werkstücke nicht mit drei Backen, sondern in Ringen in Bearbeitungsmaschinen einzuspannen. So konnte man Werkstücke viel präziser bearbeiten. Spannzeuge, ursprünglich unser Hauptgeschäft, machen heute aber nur noch etwa 10 Prozent des Umsatzes aus. Träger ist inzwischen die Antriebstechnik. Weltweit versorgen wir damit etwa 6.000 Kunden in allen möglichen Branchen, von der Fördertechnik im Bergbau über Industriegetriebe und -motoren bis zur Luftfahrt. Für E-Bikes stellen wir zum Beispiel Freiläufe her und haben dafür gerade kräftig investiert in automatische Fertigungslinien. 2020 werden wir um die 1,5 Millionen solcher Freiläufe herstellen. E-Bikes sind ein wichtiger Teil unserer Zukunft.

Von Bad Homburg in die Welt?

Ja, würden wir nur für Deutschland produzieren, könnten wir montagabends schon zumachen. Knapp die Hälfte unserer 475 Arbeitsplätze ist im Ausland. Wir waren schon früh international unterwegs, gründeten 1961 eine Niederlassung in der Schweiz. Bis 2025 wollen wir weltweit 20 Vertriebsgesellschaften haben, neben unseren Produktionswerken unter anderem in Südafrika, China und den USA. 2019 haben wir ein Werk in Bosnien eröffnet.

Warum ein neues Werk in Bosnien?

Letztlich gab es zwei Gründe für diese Entscheidung: Bosnien ist ein Niedriglohnland von Europa. Dort kann man einfach viel günstiger produzieren, und wir brauchen kostengünstige Zulieferteile für unser Werk hier in Deutschland. In Deutschland stellen wir vor allem die know-how-trächtigen Teile her, Prototypen und Kleinserien sowie hochautomatisierte Großserien. Alles andere wäre zu teuer für den Markt. Daneben wird der Fachkräftemangel in Deutschland immer mehr zur Wachstumsbremse. Es ist wirklich schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden oder auch geeignete Auszubildende. Deshalb kann ich die Ideen der IG Metall, die wöchentliche Arbeitszeit noch weiter zu verringern, überhaupt nicht nachvollziehen. Vor dem Hintergrund macht es doch gar keinen Sinn, dass die, die einen Job haben, noch weniger arbeiten sollen.

Also lieber mehr und flexibler arbeiten statt weniger?

Absolut. In einem deutschen Unternehmen muss man ständig daran arbeiten, besser und noch produktiver zu werden. Dafür haben wir unter anderem eine eigene Weiterbildungsakademie gegründet. Hier in Oberursel erfüllen gut 90 Prozent unserer Mitarbeiter völlig selbstständig ihre Aufgaben. Sie orientieren sich dabei am Auftragseingang und entwickeln sogar noch Verbesserungsvorschläge. Das ist auch der Grund, weshalb wir hier noch wettbewerbsfähig produzieren können.

Was treibt Sie um?

Der Fachkräftemangel und die Kosten. Als Industrieunternehmen ist man zu Wachstum verdammt, weil man die steigenden Kosten zum Beispiel für Rohstoffe, Energie, Steuern und Abgaben und natürlich auch für Personal auffangen muss. Es ist wie bei einem Baum: Hört er auf zu wachsen, stirbt er ab.