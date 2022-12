Schondorf. Wenn man nach Ausbildung oder Studium zum ersten Mal voll verdient, sammelt sich oft schon nach kurzer Zeit ein nettes Sümmchen auf dem Girokonto an. Doch dafür gibt es normalerweise keine Zinsen – also sollte man sich langsam mal ums Thema Geldanlage kümmern.

Eine solide, aber nur langfristig sinnvolle Möglichkeit ist das Aktiensparen mit breit streuenden ETF. Wer in kürzeren Zeiträumen denkt, kann grundsätzlich zwischen Tagesgeld und Festgeld wählen. Wo liegt da eigentlich der Unterschied?

Beim Festgeld gilt: Je länger die Laufzeit, desto höher der Zinssatz

Beim Tagesgeld kommt man, wie der Name sagt, täglich an sein Geld heran. Die Bank darf die Zinsen je nach Marktlage erhöhen oder senken. „Manche Kreditinstitute haben für Neukunden auch Angebote mit einer festen Verzinsung in den Anfangsmonaten“, sagt Finanzexperte Sebastian Schick vom Verbraucherportal Biallo.

„Es gibt inzwischen auch Festgeld-Angebote mit Kündigungsmöglichkeit.“ Sebastian Schick, Biallo-Finanzexperte

Beim Festgeld dagegen legt man sein Geld für eine ganz bestimmte Zeit fest an, zu einem festen Zinssatz an: beispielsweise also 3.000 Euro für zwei Jahre zu 2 Prozent Zinsen pro Jahr (was rund 120 Euro Zinsen bringt). Grundsätzlich gilt: Je länger die Laufzeit, desto höher der Zinssatz. „Beim Festgeld sind die Zinsen derzeit etwa doppelt so hoch wie beim Tagesgeld“, so der Experte.