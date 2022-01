Wenn es um Reitbekleidung geht, dann schlägt das Herz der Branche in Werther (Westfalen), einem Städtchen am Rande des Teutoburger Waldes: Dort ist der Sitz des Reitmoden- und Pferdeausstatters Pikeur Reitmoden mit den Marken Pikeur und Eskadron. „Überall, wo ein Pferd aus einer Box schaut, findet man unsere Produkte“, sagt Vertriebsleiter Hans Georg Johannsmann stolz.

Mit seiner funktionellen und modischen Reitsportbekleidung sitzt das zur bugatti holding Brinkmann gehörende Unternehmen in 65 Ländern fest im Sattel. Die gut 100 Mitarbeiter bedienen zwar nur einen relativ kleinen globalen Markt – den aber sehr gekonnt: „Wir sehen uns weltweit als Nummer eins“, betont Junior-Chef Markus Brinkmann.

Auch während der Lockdowns war Reitsport möglich

Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. „Im harten Lockdown im Frühjahr 2020 hatten wir bis zu 50 Prozent Umsatzeinbußen“, sagt Johannsmann. Aber schon im Juni habe das Geschäft dann wieder angezogen. Pikeurs Vorteil: Reiten ist ein Outdoor-Sport. „Auch während des Lockdowns durften Reiter ihre Pferde bewegen.“ Weil andere Aktivitäten wie Restaurantbesuche oder Urlaubsreisen kaum möglich waren, blieb vielen Reitern mehr Zeit für ihr Hobby. Und das wirke oft bis heute nach.

„Jeder, der lang im Sattel sitzt, weiß, dass die richtige Passform einer Reithose das absolute A und O ist.“ So sagt es Brinkmann, der selbst viel reitet. „Da dürfen sich keine Falten bilden, jedes Scheuern und Kneifen ist tabu.“ Manche Reithose, genäht in der eigenen Näherei in Herford oder bei Partnern in Rumänien und Bosnien, hat deshalb einen Elasthan-Anteil von bis zu 27 Prozent (Stretch-Jeans kommen gerade mal auf 10 bis 15 Prozent).

Die Kernprodukte der Westfalen – Sakkos und Hosen – reiten im Profi- wie im Breitensport mit. „Im Profisport geht es mit roten oder schwarzen Sakkos und weißen Reithosen sehr traditionell zu“, erklärt Brinkmann. So wird etwa Springreit-Weltmeisterin Simone Blum bei der WM 2022 im dänischen Herning wieder im Pikeur-Outfit starten.