Diese Haltung gibt er nun schon als Ausbilder weiter. Sein Azubi ist Frederik Schneider. „Es macht Freude zu sehen, wie man jemanden motivieren kann“, erzählt Littmann. Und da seine eigene Lehre noch nicht lange zurückliegt, sind die Inhalte noch frisch im Gedächtnis.

Als ihm kurz nach Ende seiner eigenen Ausbildung angeboten wurde, den Ausbilderschein zu machen, war Littmann erst mal überrascht – und irgendwie doch nicht. Denn bei Puky sei es normal, Mitarbeitern Vertrauen zu schenken und ihnen so früh wie möglich Verantwortung zu übertragen, berichtet Littmann. Kein Wunder also, dass der junge Mann sagt: „Ich sehe mich in den nächsten Jahren nirgendwo anders als hier.“

Trend zum E-Bike als neue Herausforderung

Vielleicht wird er die Ausbildung noch erweitern, um dann Zweiradmechatroniker zu sein. Das ist schon deshalb naheliegend, weil auch bei Kinder- und Jugendrädern der Trend immer mehr zum Elektrofahrrad geht.

Vorläufig aber genießt Littmann die Gegenwart. Mit der Arbeit in der Werkstatt, als Ausbilder und nicht zuletzt als Vater seiner im April geborenen Tochter. Mit ihr und seiner Freundin wohnt Littmann im benachbarten Velbert. Job und Familie füllen den jungen Mann also derzeit vollkommen aus – nur zum Rad fahren kommt er gerade natürlich nicht so oft …