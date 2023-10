Das liegt an mehreren Faktoren. Das größte Problem sei bei typischen Industriehallen mit Flachdach die Statik, so Janning: Werkdächer seien oft so leicht und günstig wie möglich gebaut worden und nicht dafür ausgelegt, Hunderte Module zu tragen. Auch bei Schlote wurde das Dach zur Herausforderung. Eine Prüfung ergab, dass große Teile saniert werden mussten. Außerdem würde die übliche Befestigung der Module nicht funktionieren: Halterungen, bei denen mit Steinen beschwerte Schienen eingesetzt werden, wären zu schwer geworden.

„Üblich ist auf einem Flachdach eine Last von 20 bis 30 Kilogramm pro Quadratmeter bei Photovoltaik“, sagt Janning. Bei Schlote durfte es nach Einschätzung der Statiker aber nur etwa die Hälfte sein. Also schwenkte man auf ein teureres Montagesystem um, bei dem die Module punktgenau auf die Dachhaut geschweißt werden. Das verzögerte die Bauarbeiten, denn bei Regen konnten die Fachleute ihre Schweißarbeiten nicht fortsetzen – und in diesem Sommer regnete es oft in Harsum.

Lange Lieferzeiten und komplexe Vorgaben

Doch die Statik ist nicht das einzige Thema, das bei Schlote und Sonnentaler im Vorfeld die Köpfe rauchen ließ. Nötig war auch ein eigener Trafo. Hier hatte Schlote Glück, schon über ein Trafohäuschen zu verfügen – die Lieferzeiten für solche Anlagen liegen laut Janning derzeit bei 70 Wochen. Zum Problem kann zudem die Versicherung werden, weil Vorgaben für den Brandschutz oft so rigide sind, dass selbst auf großen Dächern nur verhältnismäßig wenig Module aufgebaut werden dürfen.

Außer den finanziellen Einsparungen verbessern die Photovoltaik-Anlagen natürlich auch die CO2-Bilanz des Unternehmens. Das wiederum nehmen die Autohersteller, für die Schlote produziert, mit Blick auf ihre eigene CO2-Bilanz wohlwollend zur Kenntnis. Schließlich ist ein verminderter CO2-Fußabdruck längst zum Wettbewerbsvorteil geworden.

Auch ein eigenes Windrad ist möglich

Für den Autozulieferer aus Harsum ist das ein Anstoß, noch weiterzugehen in Sachen nachhaltiger Energie. Ein eigenes Windrad, eine Beteiligung daran oder ein Freiflächen-Photovoltaikpark – das alles ist durchaus denkbar, sagt Philipp Schlote.

Dabei lauern weitere Hürden: Steht eine solche Anlage nämlich nicht auf dem Firmengelände, kann der Betrieb den Strom nicht einfach direkt nutzen. Er muss ihn kaufen – selbst dann, wenn er eine direkte Leitung legen lassen würde. Gesetzesänderungen werden hier zwar politisch diskutiert. Sie scheinen aber noch in weiter Ferne.